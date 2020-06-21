Бакаев поблагодарил болельщиков после победы «Спартака» над «Арсеналом»

Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев оценил победу над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Красно-белые, всех поздравляю с долгожданным возвращением футбола и победой! Это был тяжёлый матч против хорошего соперника, но главное, как говорится, результат! Отдельно хотел бы отметить болельщиков», — написал Бакаев в Instagram.

По его словам, команда чувствовала поддержку фанатов до и после матча, несмотря на то, что на саму игру болельщиков команды не допустили.

«Спасибо вам! Впереди у нас не менее трудные матчи, надеюсь, по воле Всевышнего, мы вас никогда не разочаруем! Дальше-больше!» — добавил Бакаев.

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко. Коллектив из Тулы же опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

Ранее экс-президент красно-белых Андрей Червиченко выразил мнение, что Александр Соболев начал оправдывать свой трансфер в «Спартак».