Червиченко: Соболев начал оправдывать свой трансфер в «Спартак»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о победе команды над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» провёл хороший матч. Причём очень хорошо сыграло нападение. Защита сыграла на своем уровне, а нападающие, видимо, время на карантине зря не теряли. Вообще «Спартак» смотрелся очень неплохо. До 90-й минуты. Потом жара или излишняя уверенность опять чуть не обернулась фиаско. Но, слава богу, всё закончилось хорошо. Соболев начал оправдывать свой трансфер», — цитирует Червиченко Sport24.

При этом он отметил, что в конце игры арбитр по делу назначил пенальти в ворота «Спартака».

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко. Коллектив из Тулы же опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

Ранее футболист «Арсенала» Даниил Лесовой выразил мнение, что «Спартак» играл очень грубо в минувшем матче.