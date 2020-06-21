Футболист «Арсенала» Лесовой считает, что «Спартак» играл очень грубо в минувшем матче

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Полузащитник тульского «Арсенала» Даниил Лесовой высказался о поражении от московского «Спартака» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Арсенала» Лесовой считает, что «Спартак» играл очень грубо в минувшем матче
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Нас очень подкосил гол в раздевалку, до этого у нас были моменты, которые мы должны были реализовывать. Мы контролировали мяч, играли более остро, и это видели все, кто смотрел матч. Но результат на табло», — цитирует Лесового «Чемпионат».

По его словам, в клубе будут разбирать допущенные ошибки, а также он отметил, что всё могло сложиться по-другому, если бы «Арсенал» реализовывал свои моменты.

«Огромное количество жёлтых карточек в матче считаю следствием того, что наши игроки атаки переигрывали защиту «Спартака», особенно в первом тайме. Я считаю, что можно было дать и больше жёлтых, потому что они играли очень грубо — как со мной, так и с Ткачёвым и Луценко. Если говорить в общем, судейство было нормальным, все карточки по делу», — заявил Лесовой.

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко. Коллектив из Тулы же опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

Ранее хавбека «Спартака» Зелимхана Бакаева раскритиковали за нарушение медицинского регламента после матча с «Арсеналом».

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