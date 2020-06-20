Бакаева раскритиковали за нарушение медицинского регламента после матча с «Арсеналом»

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Полузащитника московского «Спартака» Зелимхана Бакаева подвергли критике за нарушение медицинского регламента после матча 23-го тура с тульским «Арсеналом».
Бакаева раскритиковали за нарушение медицинского регламента после матча с «Арсеналом»
  • РИА Новости

В сети опубликовали момент эфира, на котором слышно, как Бакаева отчитывают за объятия после игры.

«Зеля, тебе сколько раз надо повторить?! Ты специально? Зачем ты это делаешь? В смысле забылся? Я тебе раз сказал: не надо обниматься, два — не надо обниматься. Ты вообще не понимаешь или ты специально издеваешься?» — говорится на видео.

В медицинском регламенте РФС указано, что игрокам и персоналу команды запрещено совершать рукопожатия и объятия.

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко.

Ранее тренер «Спартака» заявил, что был уверен в победе команды над «Арсеналом».

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