Бакаева раскритиковали за нарушение медицинского регламента после матча с «Арсеналом»
- РИА Новости
В сети опубликовали момент эфира, на котором слышно, как Бакаева отчитывают за объятия после игры.
«Зеля, тебе сколько раз надо повторить?! Ты специально? Зачем ты это делаешь? В смысле забылся? Я тебе раз сказал: не надо обниматься, два — не надо обниматься. Ты вообще не понимаешь или ты специально издеваешься?» — говорится на видео.
В медицинском регламенте РФС указано, что игрокам и персоналу команды запрещено совершать рукопожатия и объятия.
«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко.
Ранее тренер «Спартака» заявил, что был уверен в победе команды над «Арсеналом».
После матча в эфир попало, как Бакаева раскритиковали за обнимашки (судя по всему, с экс-партнерами по Туле).— Александр Занфиров (@Zanfi25) June 20, 2020
"Зеля, тебе сколько раз надо повторить?! Зачем ты это делаешь? В смысле забылся? Я тебе раз сказал не надо обниматься, два - не надо обниматься. Ты вообще не понимаешь?" pic.twitter.com/cPldglVkRM