Тренер «Спартака» заявил, что был уверен в победе команды над «Арсеналом»

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Тренер московского «Спартака» Андреас Хинкель высказался о победе над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Тренер «Спартака» заявил, что был уверен в победе команды над «Арсеналом»
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«Что случилось в концовке? Это футбол, всякое может произойти. Такое бывает, когда команда пропускает в добавочное время. Мы вели со счётом 3:0, я был уверен в победе. Да, они забили два гола, но мы всё равно победили. Нервозная концовка, но три очка наши», — сказал Хинкель на YouTube-канале РПЛ. 

Он отметил, что команде помог гол в конце первого тайма, который позволил впоследствии лучше использовать контратаки. Кроме того, он заявил, что рад за Александра Соболева, который отметился дебютным мячом за «Спартак».

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2 и поднялся на шестое место в чемпионате, набрав 31 очко.

Ранее сообщалось, что капитан красно-белых Георгий Джикия остался недоволен игрой «Спартака» в конце матча с «Арсеналом».

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