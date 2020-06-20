Джикия остался недоволен игрой «Спартака» в конце матча с «Арсеналом»

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«В конце непонятно, куда все побежали. Начали перебарщивать. Сейчас это обсудим. Никуда не годится! Должны были до конца доигрывать с концентрацией и спокойно заканчивать игру со счётом 3:0. Хорошо, что выиграли. Это самое главное», — сказал Джикия на YouTube-канале РПЛ.

По его словам, команда довольна победой, но необходимо работать над количеством нарушений около своей штрафной, так как, по его мнению, их было очень много.

«Наверное, такое количество фолов связано с тем, что это была первая игра после долгой паузы. Где-то не успевали, где-то недоигрывали», — добавил Джикия.

«Спартак» обыграл на выезде «Арсенал» со счётом 3:2.

Ранее Леонид Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Арсеналом».