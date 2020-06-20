Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»

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Владелец «Спартака» Леонид Федун остался недоволен назначенным пенальти в ворота его команды в матче с тульским «Арсеналом» (3:2) в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
  • © Dmitry Golubovich/Russian Look
  • globallookpress.com

«Игра порадовала. В конце, конечно, чуть расслабились. А что делает у нас VAR, я не знаю. Соперник прыгает головой вниз, упирается в ноги нашего игрока. А судья даёт пенальти. Этот эпизод пускай разбирают специалисты. Но я не думаю, что кто-то внятно объяснит, почему там пенальти. Это же VAR. Вопрос не к судье, а к VAR. Наш игрок бьёт по мячу, соперник ныряет, бьётся головой о ногу. Это за гранью добра и зла!» — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Ранее «Спартак» обыграл «Арсенал» в 23-м туре РПЛ.

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