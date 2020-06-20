«Спартак» обыграл «Арсенал» в 23-м туре РПЛ

Московский «Спартак» на выезде одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Туле и завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Счёт в конце первого тайма открыл Александр Соболев с передачи Зелимхана Бакаева. На 66-й минуте преимущество гостей удвоил Николай Рассказов после навеса Айртона. А на 79-й минуте Эсекьель Понсе довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Джордан Ларссон.

В компенсированное время хозяева отыграли два мяча — сначала отличился Евгений Луценко, а затем Даниил Лесовой успешно добил мяч в ворота после нереализованного пенальти. Тем не менее этого не хватило «Арсеналу», чтобы уйти от поражения.

Таким образом, «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Коллектив из Тулы же опустился на восьмую позицию, имея в активе 28 очков.

Ранее сообщалось, что Соболев забил дебютный мяч за «Спартак».