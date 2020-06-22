РУСАДА ещё не проводило тестирований игроков РПЛ
- Reuters
«Мы пока не тестировали футболистов. Это связано с тем, что, во-первых, футбол не является высокорисковым видом спорта, поэтому большой необходимости сразу приступать к тестированию футболистов не существует. Во-вторых, мы учитывали неблагоприятную эпидемиологическую обстановку и не стали подвергать риску заражения коронавирусом наших сотрудников. Однако на следующие матчи РУСАДА вполне может прийти», — приводит ТАСС слова замглавы РУСАДА Маргариты Пахноцкой.
Сезон РПЛ, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, был возобновлён 19 июня.
Ранее сообщалось, что, по мнению Александра Самедова, вспышки коронавируса в командах РПЛ ставят под угрозу завершение чемпионата.