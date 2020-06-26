«Мальчики становятся более зрелыми»: эксперты о кризисе ЦСКА, ошибках команды в обороне и возможном уходе Гончаренко

ЦСКА, несмотря на серию неудач, находится на правильном пути. Об этом в интервью RT рассказал бывший тренер вратарей армейцев Вячеслав Чанов. По его словам, молодые футболисты команды переживают неизбежный этап взросления. В свою очередь, экс-нападающий красно-синих Дмитрий Кириченко отметил, что коллективу необходимы высококлассные новички. Многолетний наставник дубля клуба Александр Гришин заявил, что Виктора Гончаренко не стоит удерживать, если он действительно хочет уйти, а воспитанник ЦСКА Дмитрий Хохлов поддержал белорусского специалиста и отметил, что его подопечным пора перестать делать скидку на возраст.

«Легче всего свалить всё на Гончаренко. В поражениях ЦСКА виноваты все»

ЦСКА в текущем сезоне не хватает стабильности и баланса, считает экс-футболист армейцев и бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов. По его словам, это может быть связано с ошибками, допущенными во время предсезонной подготовки.

— Не сказал бы, что Виктор Гончаренко не управляет коллективом. Он опытный тренер. Мы видели, как он строил эту команду практически с нуля. Но ЦСКА не хватает стабильности и баланса. Возможно, дело в молодости большей части футболистов. А может, некоторые игроки не до конца понимают требования тренера или просто не могут их выполнить.

— Игра армейцев в центре обороны не выдерживает никакой критики. Как решить эту проблему?

— Раз слабым звеном команды является оборона, значит, требуются приобретения в эту линию. По-другому проблему не решить. Есть на подходе талантливые воспитанники — дайте им шанс, нет — ищите точечное усиление на стороне. Безусловно, Игорь Дивеев с Вадимом Карповым будут прогрессировать, но это займёт время. Поэтому, если результат требуется здесь и сейчас, нужны новички. В противном случае остаётся ждать.

— Особенно часто критикуют Карпова.

— Его ругают в основном за последнюю игру с «Зенитом». Да, Вадим проиграл немало единоборств Артёму Дзюбе, но давайте не забывать, что Дзюба — один из сильнейших нападающих страны. Карпову в противостоянии с таким мастером пока не хватает ни мощи, ни опыта.

— Не кажется ли вам, что молодые футболисты ЦСКА в текущем сезоне перестали прогрессировать?

— Не могу так сказать. В начале сезона рост, пусть небольшой, но был, хотя коллективу не хватало стабильности. Выступление же ЦСКА весной оценивать не берусь, поскольку в календарь РПЛ вмешалась пандемия коронавирусной инфекции. Возможно, были допущены ошибки при подготовке как команды, так и отдельных футболистов.

— Не считаете, что армейцам просто не хватает опытных игроков?

— Безусловно. В любой команде должны играть «дядьки», какими в своё время были Сергей Игнашевич и братья Березуцкие. Они могут подсказать молодым партнёрам, как вести себя на поле и за его пределами. ЦСКА же провёл практически тотальное омоложение состава.

— В СМИ часто пишут, что в ЦСКА собраны очень молодые футболисты и им нужно время. Не считаете ли вы, что это психологически сказывается на команде?

— Как раз об этом в основном говорят журналисты, а не специалисты. Молодость — всероссийская отговорка. В Европе люди уже вовсю играют в 18—19 лет, выступают в еврокубках. А у нас так: тебе 25, и ты до сих пор считаешься молодым и перспективным. Если вышел на поле в РПЛ, никаких отговорок быть не должно.

— Насколько Гончаренко можно винить в неудачах ЦСКА, если клуб практически не выделяет денег на трансферы?

— Любой тренер хочет видеть в своей команде высококлассных футболистов, но мы не знаем, какие договорённости существовали в клубе. Рассказать об этом могут только Гончаренко и Евгений Гинер. Легче всего свалить всё на тренера. Считаю, в поражениях виноваты все.

— Стоит ли руководству ЦСКА пытаться удерживать Гончаренко?

— Он зарекомендовал себя как очень хороший тренер. Такими специалистами не разбрасываются. А нужно ли Гончаренко удерживать в данной ситуации, лучше нас знает Гинер.

— Сергей Овчинников выглядит человеком, который готов заменить Гончаренко?

— Передача управления командой человеку из штаба на данный момент видится оптимальным вариантом. По ходу сезона перестроиться под требования нового тренера со стороны будет сложно. Поэтому логично, если чемпионат страны ЦСКА завершит под руководством одного из помощников Гончаренко.

«Первый год ЦСКА провёл на кураже, а потом возникли проблемы»

В свою очередь, бывший нападающий армейцев и сборной России Дмитрий Кириченко отметил, что ЦСКА необходимо качественное усиление, без которого непросто придётся любому тренеру. Также, по его мнению, команде нужны опытные исполнители.

— ЦСКА в последние годы ведёт себя на трансферном рынке скромно, если не брать в расчёт покупку Николы Влашича. Да, можно ждать, пока молодые ребята вырастут, но мы привыкли, что ЦСКА всегда стремится добиваться наивысшего результата здесь и сейчас.

— С чем связаны проблемы команды в центре обороны?

— Как с медлительностью центральных защитников, так и с отсутствием «разрушителя» в центре поля. У ЦСКА в опорной зоне действуют футболисты созидательного плана: Иван Обляков, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович. Они хорошо разгоняют атаки, но не справляются с оборонительными задачами, проигрывают много борьбы. В обороне же действуют 20-летний Дивеев и 17-летний Карпов. Игоря я знаю очень хорошо, и уверен, что он выйдет на высокий уровень. Пока же они будут допускать ошибки.

— В начале 2000-х вместе с вами в ЦСКА играли молодые братья Березуцкие, которые поначалу тоже немало ошибались.

— Но рядом с ними находились опытные футболисты, например тот же Игнашевич, который и в 24 года являлся сложившимся мастером. Будь Вася и Лёша года на три помладше, они, конечно, здорово помогли бы молодым защитникам ЦСКА. Не хватает того же Понтуса Вернблума, который гонял всех по полю.

— Не кажется ли вам, что молодые футболисты ЦСКА в текущем сезоне перестали прогрессировать?

— Есть очень хороший термин — «синдром второго сезона». Он применим к ситуации, сложившейся в ЦСКА. Первый год красно-синие провели на кураже, а потом возникли проблемы. В текущем сезоне ожидания от команды возросли, а игра в лучшем случае осталась на прежнем уровне. В этой ситуации Гончаренко можно понять. Нервы не железные. Он делает что может, но получается не всё. Виктор Михайлович — специалист высокого уровня, но любому тренеру нужны футболисты.

— Сергей Овчинников выглядит человеком, который готов заменить Гончаренко?

— В любом случае желаю Сергею удачи. Хорошо знаю его, но на одной харизме далеко не уедешь. Нужно усиление.

«Разве это молодая команда? Люди играют в Премьер-лиге по три года»

Бывший наставник дубля армейцев Александр Гришин отказался называть ЦСКА молодой командой. По его словам, подопечным Гончаренко давно пора обрести стабильность. Вместе с тем специалист признался, что не ожидает от ЦСКА резкого улучшения результатов в случае замены белоруса на Сергея Овчинникова.

— Основная проблема заключается в том, что, как бы банально это ни звучало, команда много пропускает и мало забивает. Голы даются армейцам с большим трудом. В качестве примера можно вспомнить невероятный промах Фёдора Чалова в матче с «Зенитом». Я бы не говорил про отсутствие мастерства. Ведь в 2018-м эти же футболисты дважды обыгрывали «Реал» и сражались за чемпионство. Возможно, были допущены ошибки в подготовительном периоде.

— С чем связаны проблемы команды в центре обороны?

— Дело в том, что все центральные защитники, которые собраны сейчас в ЦСКА, не обладают высокой скоростью. Даже Березуцкие с Игнашевичем были быстрее. Поэтому соперники, имеющие в составе скоростных нападающих, легко преодолевают оборонительные редуты армейцев. Из-за этого красно-синие не могут организовать высокий прессинг, так как чуть ли не любой пас за спину оборачивается пропущенным мячом. Отсюда схема с пятью защитниками. Плюс не хватает «разрушителя» в опорной зоне, каким был Вернблум.

— Не кажется ли вам, что молодые футболисты ЦСКА в текущем сезоне перестали прогрессировать?

— За примерами далеко ходить не надо. В прошлом сезоне РПЛ Чалов забил 15 мячей, в этом — пять. Возможно, дают о себе знать некие психологические проблемы. Что греха таить, если команда не выигрывает с ноября, можно говорить, что она угодила в пике.

— В СМИ пишут, что в ЦСКА собраны очень молодые футболисты и им нужно время. Не считаете ли вы, что это психологически сказывается на команде?

— Разве это молодая команда? Люди играют в Премьер-лиге по три года. Давным-давно пора обрести стабильность. Одно дело, если бы они проводили вместе первый сезон. Это относится только к мальчику Карпову. Да и на протяжении полутора лет таких провалов у ЦСКА не было.

— Стоит ли руководству ЦСКА пытаться удерживать Гончаренко?

— А как его удержать, если человек не хочет работать в клубе? Если Гончаренко желает уйти, нужно его отпустить. Ничего страшного не произойдёт. Сложно сказать, сможет ли равноценно заменить белоруса Овчинников. Не думаю, что эта перестановка придаст команде импульс. Играть осталось месяц, изменить что-то нереально. Любой тренер, который придёт сейчас в ЦСКА, ничего не сделает. А Овчинников не работал главным нигде, кроме «Кубани», минского и брянского «Динамо». Да и там ничего не завоевал.

— Нет ощущения, что Гончаренко в ЦСКА себя исчерпал?

— Раз он объявил о том, что уходит, какие-то причины на это есть. Но ведь совсем недавно он работал нормально, и команда добивалась результата. Взаимная усталость? Откуда ей взяться, если занимаешься любимой работой? Ты же не уголь в вагоны грузишь. Повторюсь, ошибка могла быть допущена при подготовке к чемпионату. Исправить её сейчас будет тяжело, ведь матчи пойдут один за другим. Тренировочного процесса по большому счёту не будет — только восстановление и игры.

— Мог ли Гончаренко устать от постоянной экономии клуба? Например, в начале июня генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что ЦСКА придётся «затянуть поясок».

— По большому счёту в ЦСКА и сейчас собран неплохой состав. Ребятам 21—23 года. Это самый футбольный возраст. И они будут становиться только лучше.

«Они дважды обыграли «Реал» и подумали, что так будет всегда»

А вот многолетний тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов считает, что посыпать голову пеплом болельщикам армейцев не стоит. Специалист уверен в прогрессе команды, но считает, что подопечные Гончаренко поймали «маленькую звёздную».

— Мы видим, как мальчики становятся более зрелыми. Иногда молодые люди, выходя на поле, не всегда понимают всей ответственности, которая на них возложена. Думаю, в ЦСКА всё прекрасно. Все называют армейцев детским садом, но этот «детский сад» растёт.

Единственная проблема — нехватка опытных футболистов, ведь в любой команде должны быть такие «дядьки». Сейчас один Игорь Акинфеев вынужден тащить эту ношу на себе. Обязательно должны присутствовать опытные вратарь, центральный защитник, центральный хавбек и нападающий. Но, повторю, в ЦСКА собраны перспективные, интересные ребята. Нам просто нужно немного подождать. При этом армейцы практически никого не покупают. В клубе делают ставку на собственных воспитанников. И, несмотря на это, красно-синие со своими мальчишками располагаются в первой пятёрке турнирной таблицы РПЛ. А противостоят им команды, которые способны приглашать сильных футболистов из Европы.

— Насколько правильно ссылаться на отсутствие опыта у футболистов ЦСКА, если большая часть молодых игроков команды старше 20 лет?

— Вопрос в другом. Повторюсь, ЦСКА делает ставку исключительно на собственных воспитанников, о которых несколько лет назад мы ничего не знали. Если бы в тот момент Гинер прикупил трёх-четырёх футболистов, о них бы так ничего и не услышали. А ведь ЦСКА всегда отличался классным подбором игроков и хорошей селекционной работой.

— Когда молодые футболисты ЦСКА окончательно вырастут и будут готовы давать результат?

— Здесь всё индивидуально. Тот же Акинфеев начал играть уже в 16 лет. Считаю, команда находится на правильном пути. Перезвоните мне через полтора года, и посмотрим, на каком месте будут находиться красно-синие. А весь негатив, который идёт сейчас по отношению к ним, — глупость.

— Но тот же Чалов играет в РПЛ с 2016-го. Разве он ещё не созрел?

— Молодые ребята зачастую не понимают, что их ждёт в будущем. Как говорится, «маленькая звёздная». Они сыграли в Лиге чемпионов, дважды одолели «Реал» и расслабились, подумали, что так будет всегда. В целом это нормальная ситуация.

— Защитники ЦСКА в текущем сезоне допускают огромное количество ошибок. Как решить эту проблему?

— Это сложный момент. Действительно, сейчас очень много критикуют Дивеева с Карповым. Но поверьте мне, они ещё вырастут в мастеров высокого класса. Дайте им немного времени. Вспомните, как ругали братьев Березуцких, когда они начинали карьеру. А в результате Вася и Лёша отыграли огромное количество матчей как за ЦСКА, так и за сборную. Молодым нужно доверять. Они должны пройти через ошибки.

— Стоит ли руководству ЦСКА пытаться удерживать Гончаренко?

— Решать это только руководству клуба, а оно у ЦСКА замечательное. Гончаренко большой плюс, что он сумел сработаться с «пионеротрядом». Думаю, он готов добиться с ним и большего. Мы ещё не знаем, уйдёт Гончаренко или нет.