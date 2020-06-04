Генеральный директор ПФК ЦСКА: на какое-то время придётся затянуть поясок

Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях клуба со спонсорами в период пандемии коронавирусной инфекции.

«Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь всё объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придётся затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет», — приводит слова Бабаева ТАСС.

Функционер добавил, что ранее ЦСКА регулярно сталкивался со сложностями и привык их преодолевать.

Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Аргентины.