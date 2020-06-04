Генеральный директор ПФК ЦСКА: на какое-то время придётся затянуть поясок

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Генеральный директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев рассказал об отношениях клуба со спонсорами в период пандемии коронавирусной инфекции.
Генеральный директор ПФК ЦСКА: на какое-то время придётся затянуть поясок
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Тенденция ухода спонсоров наметилась, в том числе и у больших клубов. И нас это коснулось, к сожалению. Но здесь всё объективно, мы понимаем, что у коллег сейчас серьёзные проблемы, им не до рекламы и инвестиций в спорт. Поэтому мы ищем другие пути. Да, на какое-то время придётся затянуть поясок, но ничего страшного в этом нет», — приводит слова Бабаева ТАСС. 

Функционер добавил, что ранее ЦСКА регулярно сталкивался со сложностями и привык их преодолевать. 

Ранее стало известно, что ЦСКА интересуется футболистом сборной Аргентины.

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