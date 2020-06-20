Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в матче РПЛ

Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В самом начале игры после подачи Вячеслава Караваева отличился Бранислав Иванович, а через семь минут Малком увеличил преимущество своей команды. В конце первой половины игры Малком оформил дубль, доведя счёт до крупного. А в компенсированное время Себастьян Дриусси установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

Кроме того, в составе армейцев на 89-й минуте был удалён Вадим Карпов.

«Зенит» набрал 53 очка и укрепил лидерство в чемпионате России. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

Ранее Андрей Аршавин сравнил футболистов ЦСКА со школьниками в матче с «Зенитом».