Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в матче РПЛ

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Петербургский «Зенит» одержал крупную победу над московским ЦСКА в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дубль Малкома помог «Зениту» разгромить ЦСКА в матче РПЛ
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Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В самом начале игры после подачи Вячеслава Караваева отличился Бранислав Иванович, а через семь минут Малком увеличил преимущество своей команды. В конце первой половины игры Малком оформил дубль, доведя счёт до крупного. А в компенсированное время Себастьян Дриусси установил окончательный счёт, реализовав пенальти.

Кроме того, в составе армейцев на 89-й минуте был удалён Вадим Карпов.

«Зенит» набрал 53 очка и укрепил лидерство в чемпионате России. ЦСКА с 36 очками находится на пятой позиции.

Ранее Андрей Аршавин сравнил футболистов ЦСКА со школьниками в матче с «Зенитом».

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