«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом

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Московское «Динамо» сыграет в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА основным составом, несмотря на случаи заболевания коронавирусом в команде.
«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
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Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

«Динамо» до этого подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. По этой причине на 19 июля был перенесён матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».

Матч между «Динамо» и ЦСКА должен состояться 27 июня в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 19:00.

Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.

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