«Динамо» сыграет с ЦСКА основным составом
- @fcdm_official
Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».
«Динамо» до этого подтвердило, что коронавирус был обнаружен у трёх игроков команды: Шарля Каборе, Себастьяна Шиманьски и Клинтона Н'Жи. По этой причине на 19 июля был перенесён матч 23-го тура РПЛ с «Краснодаром».
Матч между «Динамо» и ЦСКА должен состояться 27 июня в Москве на стадионе «Динамо». Начало — в 19:00.
Ранее глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус.
💥 Играем основой! ✌🏻#ДинамоМосква#ДинамоЦСКАpic.twitter.com/zVS9avHioN— FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) June 27, 2020