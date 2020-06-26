Прядкин: у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин прокомментировал ситуацию с матчем 24-го тура чемпионата между московскими «Динамо» и ЦСКА.
Прядкин: у футболистов «Динамо» отрицательные результаты тестов на коронавирус
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«В течение недели игроки «Динамо» находились в изоляции на спортивной базе и ежедневно проходили тесты, которые показывали отрицательные результаты. В настоящее время местный Роспотребнадзор готовит новое предписание, которое поступит в московский клуб до конца сегодняшнего дня», — приводит слова Прядкина пресс-служба РПЛ.

Матч «Динамо» и ЦСКА должен состояться завтра, 27 июня. Начало встречи — в 19:00 мск. Проведение матча оказалось под угрозой из-за сомнительных результатов теста на коронавирус у троих игроков «Динамо».

Ранее Прядкин заявил, что «Оренбург» уведомил РПЛ о невозможности организации матча с «Краснодаром».

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