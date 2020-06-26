Прядкин: «Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром»
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«Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба. КДК РФС вынесет решение по неявке», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.
У шестерых футболистов «Оренбурга» был выявлен коронавирус, команда села на карантин.
Ранее в «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ.