Прядкин: «Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром»

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, что в офис лиги поступило обращение ФК «Оренбург» относительно проведения матча 24-го тура с «Краснодаром».
Прядкин: «Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром»
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«Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром», так как по предписанию местного Роспотребнадзора команда находится на изоляции. Лига уже уведомила Российский футбольный союз о просьбе оренбургского клуба. КДК РФС вынесет решение по неявке», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

У шестерых футболистов «Оренбурга» был выявлен коронавирус, команда села на карантин.

Ранее в «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ.

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