В «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что его команде будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
В «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Игра должна состояться 27 июня в Оренбурге, однако оказалась под угрозой срыва из-за массового заболевания игроков коронавирусной инфекцией. Андреев оценил вероятность технического поражения в 99%. По его словам, в «Оренбурге» приняли решение не выставлять на матч молодёжный состав.

«Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара». Поэтому вот так... Скорее всего, матч завтра не состоится», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее о ситуации с матчем высказался главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов.

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