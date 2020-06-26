В «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ
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- РИА Новости
Игра должна состояться 27 июня в Оренбурге, однако оказалась под угрозой срыва из-за массового заболевания игроков коронавирусной инфекцией. Андреев оценил вероятность технического поражения в 99%. По его словам, в «Оренбурге» приняли решение не выставлять на матч молодёжный состав.
«Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара». Поэтому вот так... Скорее всего, матч завтра не состоится», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».
Ранее о ситуации с матчем высказался главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов.