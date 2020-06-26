В «Оренбурге» оценили вероятность присуждения команде технического поражения в матче 24-го тура РПЛ

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что его команде будет засчитано техническое поражение со счётом 0:3 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Игра должна состояться 27 июня в Оренбурге, однако оказалась под угрозой срыва из-за массового заболевания игроков коронавирусной инфекцией. Андреев оценил вероятность технического поражения в 99%. По его словам, в «Оренбурге» приняли решение не выставлять на матч молодёжный состав.

«Мы все вместе сидели тут весь день, думали и пришли к такому выводу. Не хочется подвергать риску здоровье игроков «Краснодара». Поэтому вот так... Скорее всего, матч завтра не состоится», — цитирует Андреева «Спорт-Экспресс».

Ранее о ситуации с матчем высказался главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов.