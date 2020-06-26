Наставник «Оренбурга» Парамонов прокомментировал слухи о присуждении команде технического поражения

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал слухи о том, что его команде будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

Эта игра должна состояться в субботу, 27 июня, в Оренбурге. Накануне стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 шести игроков и двух сотрудников команды.

«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы сдаём тесты», — приводит слова Парамонова «Чемпионат».

Ранее защитник «Оренбурга» Савелий Козлов заявил, что его одноклубники могли заразиться коронавирусом в самолёте.