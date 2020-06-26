Наставник «Оренбурга» Парамонов прокомментировал слухи о присуждении команде технического поражения

Короткая ссылка
Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов прокомментировал слухи о том, что его команде будет засчитано техническое поражение в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».
Наставник «Оренбурга» Парамонов прокомментировал слухи о присуждении команде технического поражения
  • РИА Новости

Эта игра должна состояться в субботу, 27 июня, в Оренбурге. Накануне стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 шести игроков и двух сотрудников команды.

«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы сдаём тесты», — приводит слова Парамонова «Чемпионат».

Ранее защитник «Оренбурга» Савелий Козлов заявил, что его одноклубники могли заразиться коронавирусом в самолёте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить