Наставник «Оренбурга» Парамонов прокомментировал слухи о присуждении команде технического поражения
- РИА Новости
Эта игра должна состояться в субботу, 27 июня, в Оренбурге. Накануне стало известно о заболевании коронавирусной инфекцией COVID-19 шести игроков и двух сотрудников команды.
«Пока ничего не знаем о техническом поражении. Мы ещё надеемся, что нам дадут сыграть с разрешения Роспотребнадзора. Сегодня мы сдаём тесты», — приводит слова Парамонова «Чемпионат».
Ранее защитник «Оренбурга» Савелий Козлов заявил, что его одноклубники могли заразиться коронавирусом в самолёте.