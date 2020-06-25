Футболист «Оренбурга» Козлов считает, что его одноклубники могли заразиться коронавирусом в самолёте

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Защитник «Оренбурга» Савелий Козлов рассказал о ситуации в клубе, где несколько игроков заболели коронавирусом.
Футболист «Оренбурга» Козлов считает, что его одноклубники могли заразиться коронавирусом в самолёте
  • © fcorenburg.ru

«Сегодня мы все сели на карантин, тренировка была отменена. Кто-то из ребят, возможно, подцепил вирус в самолёте или в Москве. У меня лично всё нормально, накануне сдавали тесты и завтра ещё будем сдавать. Я слышал, что игры всё равно переносить не будут. Мы как-нибудь будем выходить из этой ситуации», — цитирует Козлова Sport24.

25 июня в «Оренбурге» заявили, что шестеро игроков клуба заболели коронавирусом. Накануне команда играла в Москве матч с «Локомотивом».

Ранее источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом.

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