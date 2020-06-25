Источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом
- РИА Новости
Как сообщает Telegram-канал Sport_Inside, инфекция была выявлена у полузащитников Тимура Аюпова и Рикарду Алвеша, а также у нападающих Мамаду Силлы и Джоэля Фамейе.
Все футболисты играли в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». При этом в стане железнодорожников заболеваний не обнаружено.
27 июня в рамках 24-го тура РПЛ «Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином», а «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром», который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане бело-голубых.
Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» у шестерых футболистов команды выявлен коронавирус.