Источник назвал имена четырёх футболистов «Оренбурга», заболевших коронавирусом

Стали известны имена четырёх игроков футбольного клуба «Оренбург», которые получили положительные результаты тестов на коронавирус.

Как сообщает Telegram-канал Sport_Inside, инфекция была выявлена у полузащитников Тимура Аюпова и Рикарду Алвеша, а также у нападающих Мамаду Силлы и Джоэля Фамейе.

Все футболисты играли в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом». При этом в стане железнодорожников заболеваний не обнаружено.

27 июня в рамках 24-го тура РПЛ «Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином», а «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром», который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане бело-голубых.

Ранее сообщалось, что в «Оренбурге» у шестерых футболистов команды выявлен коронавирус.