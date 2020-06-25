В «Оренбурге» заявили, что у шестерых футболистов команды выявлен коронавирус

В футбольном клубе «Оренбург» выявлено восемь случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба клуба, положительные тесты на COVID-19 сдали шесть игроков и два сотрудника команды.

Отмечается, что у них были отрицательные тесты до матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».

27 июня в рамках 24-го тура РПЛ «Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином», а «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром», который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавирусной инфекции в стане бело-голубых.

Ранее председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков высказался о вспышке COVID-19 в «Оренбурге».