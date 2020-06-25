Мещеряков: «Оренбург» играл с «Локомотивом» чистыми футболистами

Председатель совета директоров футбольного клуба «Локомотив» Анатолий Мещеряков высказался о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

«В соответствии с регламентом возобновления РПЛ команда проходит тесты за день до игры. Соответственно, «Оренбург» приехал к нам играть чистыми и здоровыми футболистами. Где они подхватили потом — этого я уже не знаю. Но могу сказать, что у нас, тьфу-тьфу-тьфу, всё хорошо, больных нет», — цитирует Мещерякова «Чемпионат».

Он также отметил, что тренерский штаб и игроки «Локомотива» максимально ответственно подошли к мерам безопасности, решив изолироваться на базе клуба.

27 июня в рамках 24-го тура РПЛ «Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином», а «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром», который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в стане бело-голубых.

Ранее сообщалось, что футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 после матча с «Оренбургом».