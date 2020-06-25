Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 после матча с «Оренбургом»
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«После игры с «Оренбургом» вся команда сдала тесты на коронавирус. Все тесты отрицательные. Игроки чувствуют себя хорошо, клинических проявлений ни у кого нет», — цитирует Брейдо Sport24.
25 июня появилась информация о вспышке коронавируса в «Оренбурге».
В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» (27 июня), который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в стане бело-голубых.
«Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином».
Ранее тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды.