Футболисты «Локомотива» сдали отрицательные тесты на COVID-19 после матча с «Оренбургом»

Директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив» Кирилл Брейдо заявил, что игроки команды сдали отрицательные тесты на коронавирус после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом».

«После игры с «Оренбургом» вся команда сдала тесты на коронавирус. Все тесты отрицательные. Игроки чувствуют себя хорошо, клинических проявлений ни у кого нет», — цитирует Брейдо Sport24.

25 июня появилась информация о вспышке коронавируса в «Оренбурге».

В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» (27 июня), который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в стане бело-голубых.

«Локомотиву» предстоит встретиться с «Рубином».

Ранее тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды.