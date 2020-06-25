Тренер «Оренбурга» рассказал, когда был выявлен коронавирус у футболистов команды

Главный тренер «Оренбурга» Константин Парамонов заявил, что игроки его команды сдали положительные тесты на коронавирус сразу после прилёта с матча 23-го тура Российской премьер-лиги с московским «Локомотивом» (0:1).

«После игры с «Локомотивом» мы прилетели и сдали тесты в аэропорту. После этого мы узнали, что у некоторых футболистов положительные результаты. Фамилий назвать не могу, но руководство сообщило, что это группа игроков», — цитирует Парамонова «Чемпионат».

По его словам, сегодняшняя тренировка команды была отменена и сейчас все находятся в ожидании решения руководства клуба. Он также назвал два варианта дальнейшего развития событий.

«Первый — если есть какие-то изменения в регламенте, мы, как «Уфа», изолируем заболевших игроков, остальные будут играть, мы добавим дублёров. Второй — дублёрами», — сказал Парамонов.

В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен сыграть с «Краснодаром» (27 июня), который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в стане бело-голубых.

Ранее глава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге».