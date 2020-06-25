Глава РПЛ прокомментировал информацию о коронавирусе в «Оренбурге»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) отреагировал на информацию о вспышке коронавируса в футбольном клубе «Оренбург».

По его словам, оперативному штабу РПЛ стало известно, что при плановом тестировании были обнаружены признаки заболевания COVID-19 у ряда представителей «Оренбурга».

«В настоящее время все они изолированы, силами регионального отделения Роспотребнадзора проводится расследование, результаты которого станут известны в ближайшее время. Оперативный штаб РПЛ находится на постоянной связи с представителями клуба и регионального Роспотребнадзора», — приводит слова Прядкина официальный сайт РПЛ.

В 24-м туре РПЛ «Оренбург» должен был сыграть с «Краснодаром» (27 июня), который уже переносил матч 23-го тура с «Динамо» из-за вспышки коронавируса в стане бело-голубых.

Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил о вспышке коронавируса в «Оренбурге».