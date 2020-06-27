Отменённый гол Соболева, спасение Беленова и дебют 18-летнего Голосова: «Спартак» сыграл вничью с «Уфой» в 24-м туре РПЛ

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Уфой» завершился вничью. Коллективы не отметились забитыми мячами и остались на шестом и седьмом местах в турнирной таблице соответственно. Встреча запомнилась отменённым голом Александра Соболева, сейвом Александра Беленова и дебютом 18-летнего защитника Ильи Голосова.

Противостояние «Спартака» и «Уфы» рассматривалось как одно из ключевых в 24-м туре РПЛ. Во многом по той причине, что победитель получал солидное преимущество в борьбе за шестую строчку, которая в перспективе может дать право выступать в еврокубках. И если у москвичей ещё остаётся возможность квалифицироваться в Лигу Европы через Кубок России, то их оппонентам приходится уповать лишь на удачное выступление в чемпионате.

Подспорьем для «горожан» должна была стать потеря двух основных футболистов у соперника. Из-за перебора жёлтых карточек встречу пропускали защитники Георгий Джикия и Айртон, что заставило Доменико Тедеско провести серьёзные перестановки. В центр обороны вышел 22-летний Илья Гапонов, а роль левого латераля был призван исполнить правый защитник Андрей Ещенко. Однако на этом немецкий специалист не остановился и оставил на скамейке запасных Александра Соболева, сделав ставку на пару форвардов в лице Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона. Таким образом, на замене у «Спартака» не оказалось ни одного легионера.

В составе «Уфы» же не нашлось места Андреасу Вомбергару и Игорю Безденежных. Неделю назад появились слухи, что у обоих футболистов есть подозрение на коронавирус, вследствие чего было решено отцепить их от основного состава и поместить на карантин. Также не попал в заявку Вячеслав Кротов, получивший четвёртое предупреждение в игре с «Тамбовом».

Одна из главных интриг матча состояла в том, какая из команд решится отойти от их излюбленной манеры действовать на контратаках и решит сыграть первым номером. На правах хозяев красно-белые взяли мяч под свой контроль, но сильно в этом не преуспели. Вадим Евсеев ожидаемо сделал ставку на массированную оборону, заставив отходить на свою половину всех полевых игроков. У штрафной площади футболистов «Спартака» зачастую встречали восемь-девять оппонентов, что практически лишало их возможности создавать что-либо опасное у ворот Александра Беленова.

В связи с этим неудивительно, что самый яркий момент возник в результате быстрого выпада. В компенсированное время к первому тайму гости слишком увлеклись игрой в нападении и ослабили бдительность. Гапонов оформил эффектный перехват в подкате и исполнил точнейшую передачу на 50 м. Мяч оказался у Ларссона, но тот не смог перебросить вышедшего из ворот голкипера и вывести московскую команду в лидеры сезона по числу голов после контратак. На данный момент она делит первое место с «Сочи» (по шесть голов).

В первом тайме «горожане» ограничились одним опасным эпизодом по воротам соперника. После подачи углового Остон Урунов оказался расторопнее всех и мощно пробил головой, но не попал в створ. Но уже в первые десять минут второго тайма уфимцы трижды заставили понервничать Александра Максименко. Грубые ошибки Павла Маслова и Николая Рассказова привели к ударам всё того же Урунова и вышедшего на замену Артёма Голубева из-за пределов штрафной, а Даниил Фомин чуть было не отправил мяч в угол со стандарта.

Тедеско отреагировал на изменение соотношения сил на поле и сделал сразу две замены. Вместо Зелимхана Бакаева и Джордана Ларссона на поле вышли Наиль Умяров и Александр Соболев. И если появление форварда можно было объяснить желанием немецкого специалиста чаще доставлять мяч в штрафную верхом, то уход десятого номера — разве что его неидеальными физическими кондициями. В конце мая хавбек переболел коронавирусом и вполне мог не успеть набрать форму.

Но преобразования тренера не возымели должного эффекта. Да, красно-белые прижали оппонента к воротам, но дальше дело не шло. Хозяева действовали по стандартной схеме: длинный заброс на Соболева и скидка на Понсе, но гости были к этому отлично готовы. Почти за 20 минут москвичи лишь раз были близки к тому, чтобы оставить не у дел Беленова. Экс-форвард «Крыльев Советов» получил передачу в штрафной и попытался пробить через себя, но вместо мяча попал по голове защитнику «Уфы».

Тедеско понял, что атакам «Спартака» не хватает резкости, и снял с игры Понсе, выпустив вместо него реактивного Резиуана Мирзова. Также на поле появился 18-летний дебютант Илья Голосов, сменивший Андрея Ещенко. Хозяева взвинтили темп, максимально усилили давление на противника и дожали его. Очередная подача Романа Зобнина с фланга нашла в штрафной Соболева, который первым касанием обработал, а вторым легко переиграл Беленова. Фанаты «Спартака» уже были готовы праздновать, но арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот после просмотра видеоповтора. По его мнению, находившийся в офсайде Самуэль Жиго мешал голкиперу реагировать на удар.

Однако на этом спорные эпизоды в матче не закончились. Уже в добавленное время красно-белые классно разыграли штрафной, а всё тот же Соболев эффектно пробил с лёта. Беленов справился с ударом, но на повторе могло сложиться впечатление, что мяч всё же пересёк линию. Тем не менее Безбородов вновь не указал на центр.

«Спартак» в третий раз в сезоне сыграл вничью на своём поле и не смог взять у «Уфы» реванш за поражение в первом круге. Тем не менее подопечные Тедеско сохранили за собой шестое место и на один балл приблизились к ЦСКА, расположившемуся на пятой строчке. В активе армейцев значится на четыре балла больше.