Гендиректор «Уфы» заявил, что команда сыграет основным составом со «Спартаком»
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«Конечно, сыграем основой», — цитирует Газизова РИА Новости.
Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.
25 июня все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в Москве. Начало — в 16:30.