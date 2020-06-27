Гендиректор «Уфы» заявил, что команда сыграет основным составом со «Спартаком»

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов заявил, что команда сыграет основным составом в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Конечно, сыграем основой», — цитирует Газизова РИА Новости.

Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.

25 июня все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в Москве. Начало — в 16:30.