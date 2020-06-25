Все футболисты «Уфы» сдали отрицательные тесты на коронавирус перед матчем со «Спартаком»
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Как сообщает пресс-служба клуба из Башкортостана, результаты тестов всей команды показали отрицательный результат.
Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в Москве.
Ранее «Уфа» возобновила тренировки и приступила к подготовке к матчу со «Спартаком».