«Уфа» возобновила тренировки и приступила к подготовке к матчу со «Спартаком»

«Уфа» возобновила тренировки и начала готовиться к матчу 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте «Уфы».

Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в Москве.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о предстоящем матче со «Спартаком» после выявления у одного из сотрудников команды коронавирусной инфекции.