Газизов о матче со «Спартаком»: если тесты окажутся отрицательными, то никаких проблем я не вижу

Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказал мнение о предстоящем матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» после выявления у одного из сотрудников команды коронавирусной инфекции.

«Мы завтра сдаём очередные пятидневные тесты. Если они окажутся отрицательными, то никаких проблем я не вижу. Раз курирующие органы ничего нам не сказали, значит, всё нормально. Значит, претензий к нам нет», — приводит слова Газизова «Спорт-Экспресс».

Накануне матча 23-го тура РПЛ с «Тамбовом» в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус был выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится 27 июня в Москве.

Ранее Газизов прокомментировал ситуацию вокруг проведения матча с «Тамбовом» после сообщений о выявлении случая заболевания коронавирусом в команде.