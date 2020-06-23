Гендиректор «Уфы» о коронавирусе в команде: если бы у кого-то были вопросы, то мы бы не смогли провести матч

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ситуацию вокруг проведения матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Тамбовом» после сообщений о выявлении случая заболевания коронавирусом в команде.
Гендиректор «Уфы» о коронавирусе в команде: если бы у кого-то были вопросы, то мы бы не смогли провести матч
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«До этого мы проходили пять тестов, которые не вызвали подозрений. Шестой тест мы сдавали за 48 часов до игры, и один из результатов оказался подозрительным. Этот сотрудник был отправлен на углублённый анализ, и его и кое-кого из первой контактирующей группы мы изолировали. Как только пришёл положительный результат ретестирования, мы его объявили, но в это время курирующие органы все уже знали, как должно быть по закону», — приводит слова Газизова ТАСС.

Он отметил, что в каждом регионе своя эпидемиологическая ситуация и есть курирующий орган, который и принимает решение.

«Если бы у кого-то были вопросы, то мы бы не смогли провести матч», — добавил гендиректор клуба.

20 июня, накануне матча с «Тамбовом», в прессе появилась информация, что коронавирусом заболел один из игроков «Уфы», однако позднее в клубе опровергли эти данные. Позднее стало известно, что коронавирус был выявлен у сотрудника клуба. Несмотря на это, матч состоялся.

Ранее Губерниев раскритиковал «Уфу» за участие в матче РПЛ, несмотря на подозрения на COVID-19 в команде.

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