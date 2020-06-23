Губерниев раскритиковал «Уфу» за участие в матче РПЛ, несмотря на подозрения на COVID-19 в команде

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Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение футбольного клуба «Уфа» провести основным составом матч с «Тамбовом» в рамках 23-го тура, несмотря на подозрение на коронавирус в команде.
Губерниев раскритиковал «Уфу» за участие в матче РПЛ, несмотря на подозрения на COVID-19 в команде

«Кто-нибудь знает? ФК «Уфа» существует на территории Российской Федерации? Или клуб вышел из состава РФ?» — написал Губерниев в своём официальном Telegram-канале.

Известный комментатор выразил желание узнать, что о решении «Уфы» проигнорировать возможную опасность заражения коронавирусом думают в руководстве Республики Башкортостан и федеральных органах власти. 

В матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Уфа» на своём поле обыграла «Тамбов» со счётом 2:1. В преддверии матча появились слухи о том, что аргентино-словенский форвард Андреас Вомбергар сдал положительный тест на коронавирус. Впоследствии эту информацию опровергли, однако Вомбергар не был заявлен на встречу.

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов рассказал о ситуации с коронавирусом в команде. 

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