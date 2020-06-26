Судьба команд с заболевшими COVID-19, ЦСКА без Гончаренко и борьба «Спартака» с «Уфой»: главные интриги 24-го тура РПЛ

В рамках 24-го тура Российской премьер-лиги «Спартак» и «Уфа» поспорят за шестое место в турнирной таблице, а «Локомотив» постарается сломить сопротивление «Рубина» и не дать «Зениту» увеличить отрыв до 12 очков. Сергей Овчинников попробует компенсировать отсутствие на тренерском мостике ЦСКА Виктора Гончаренко, а «Динамо», «Ростов» и «Оренбург» поборются за очки, несмотря на кадровые потери, связанные с коронавирусом.

Как скажется на ЦСКА отсутствие Гончаренко на тренерском мостике

Фиаско в противостоянии с «Зенитом» обернулось для ЦСКА не только потерей важнейших очков, но и перспективой отставки главного тренера. Разгромное поражение переполнило чашу терпения Виктора Гончаренко. Сначала он пропустил пресс-конференцию из-за проблем со здоровьем, а затем, если верить сообщениям СМИ, и вовсе покинул страну. В результате 22 июня было объявлено, что белорусский специалист не будет руководить армейцами в матче 24-го тура РПЛ, а его обязанности будет исполнять Сергей Овчинников.

За свою 13-летнюю тренерскую карьеру Овчинников лишь трижды возглавлял тренерский штаб. В период с 2009 по 2011 год он успел поработать наставником в «Кубани», брянском и минском «Динамо», после чего исполнял роль ассистента. В связи с этим очень сложно представить, в каком виде ЦСКА подойдёт к важнейшей встрече с «Динамо», которая может стать ключевой в ходе борьбы за еврокубки.

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Безусловно, сейчас сложно предсказать, решится ли Овчинников перестроить игру команды. В последнее время многие критиковали армейцев за слишком атакующий и энергозатратный стиль, не дающий результата. Поэтому неудивительно, если бывший вратарь решит немного сместить акцент в сторону обороны. В чём точно не приходится сомневаться, так это в его умении вселять уверенность в подопечных.

В бытность игрока Сергей Иванович великолепно заводил партнёров и руководил их действиями, что должно помочь красно-синим в нынешнем положении. ЦСКА не может победить на протяжении шести матчей подряд, и дело не только в мастерстве исполнителей, но и в ментальных проблемах.

Что касается соперника, то «Динамо» пока является одной из главных команд-загадок заключительной части сезона. Как минимум по той причине, что оно не играло в прошедшем туре. К этой категории можно отнести и «Ростов», цвета которого в противостоянии с «Сочи» защищали юниоры, а не профессиональные спортсмены. В товарищеских же встречах подопечные Кирилла Новикова демонстрировали отличные результаты, что должно вселять уверенность в болельщиков бело-голубых. Разгромная победа над «Спартаком» и ничья с «Локомотивом» говорят об отличной форме бело-голубых.

Вопрос лишь в том, как скажется на коллективе отсутствие игроков средней линии Шарля Каборе и Себастьяна Шиманьски, а также реактивного форварда Клинтона Н'Жи, подхвативших коронавирус.

Что будет с командами, в которых был выявлен COVID-19

Одной из главных интриг грядущего тура станет решение лиги по тем клубам, представители которых сдали положительный тест на COVID-19. Особый интерес это вызывает, поскольку неделю назад во всех трёх случаях РПЛ поступила по-разному. «Ростов» был вынужден отправить на поле выпускников академии и разгромно проиграл со счётом 1:10, «Динамо» удалось договориться с «Краснодаром» о переносе, а «Уфа» и вовсе ограничилась переводом потенциально заражённых футболистов на карантин.

В связи с этим серьёзные вопросы вызывает выступление в грядущем туре «Ростова», «Динамо» и объявившего о вспышке коронавируса «Оренбурга». В настоящий момент основные составы команд находятся на карантине, и это несмотря на тот факт, что заражённые были изолированы. Если брать в пример ситуацию с «Уфой», то логичным кажется предоставление обоим коллективам возможности выпустить на поле игроков, непосредственно не контактировавших с инфицированными. Но пока ясности относительно этого нет, а официального заявления со стороны РФС и РПЛ не последовало.

Таким образом, не стоит исключать варианта, при котором всем трём командам предстоит либо вести переговоры о переносе игр, либо выпускать молодёжь. В таком случае наиболее уязвимым кажется положение «Динамо» и «Оренбурга». Как заявил глава РПЛ Сергей Прядкин, у лиги есть лишь одна резервная дата — 19 июля, но бело-голубые уже воспользовались ей неделю назад, отсрочив встречу с «Краснодаром». При этом подопечным Константина Парамонова также предстоит встреча с «быками».

В каком состоянии пребывает «Краснодар»

Если абстрагироваться от темы переноса матчей, то одним из главных вопросов является положение дел в «Краснодаре». 21 июня клуб проявил благородство и согласился отсрочить важнейший матч с «Динамо», чем оказал услугу не только соперникам, но и самому себе. Подопечные Мурада Мусаева получили дополнительные шесть дней на подготовку, что вполне могло положительно сказаться на их кондициях. И это с учётом того, что «быки» возобновили тренировки уже в середине мая — на две недели раньше, чем многие конкуренты.

«Краснодар» казался явным фаворитом в сравнении с «Оренбургом», который ещё до вспышки COVID-19 лишился ряда важных исполнителей, включая защитника Андрея Малых и хавбека Даниэля Мишкича. Оба заработали удаления в противостоянии с «Локомотивом». Нельзя не вспомнить и о других кадровых потерях, вызванных паузой в чемпионате. За это время у клуба истекли контракты с тремя игроками основы: голкипером Александром Довбней, полузащитником Филипом Рогичем и нападающим Джордже Деспотовичем. Потеря серба стала наиболее болезненной, ведь именно он был лучшим бомбардиром команды с девятью голами.

Тем не менее в пользу «Оренбурга» говорит тот факт, что «Краснодар» регулярно испытывал проблемы в играх с ним. За всё время «быки» лишь раз обыграли соперника в официальном матче — в Кубке России-2016/17. В РПЛ последние три встречи завершились вничью, причём чёрно-зелёным дважды приходилось отыгрываться. В 2018-м их спас Магомед-Шапи Сулейманов, а год спустя — Мануэл Фернандеш.

Отстоит ли «Спартак» шестое место

В 23-м туре подопечные Вадима Евсеева не только избежали судьбы «Ростова» и «Динамо», но и продолжили борьбу за шестую строчку. Для «Уфы» это может стать повторением лучшего результата в истории клуба и обернуться возможностью попробовать свои силы в Лиге Европы. Правда, это станет возможным, если «Зенит» впервые за четыре года выиграет Кубок России. В этом контексте встреча со «Спартаком» приобретает особую важность, ведь на данный момент именно подопечные Доменико Тедеско занимают позицию, потенциально дающую право отобраться в еврокубки.

Успешное выступление москвичей в матче с «Арсеналом» могло вселить определённую уверенность в их фанатов, но матч с уфимцами явно не станет для них лёгкой прогулкой. Об этом говорит хотя бы статистика их очных встреч. С 2014 года «Спартак» и «Уфа» играли в РПЛ 11 раз и лишь четырежды побеждали десятикратные чемпионы России. На счету «горожан» пять побед, а ещё дважды была зафиксирована ничья. На оптимистичный лад фанатов красно-белых может настраивать тот факт, что последние две игры на стадионе «Открытие Арена» завершились в их пользу, но преимущество в тех матчах сложно назвать подавляющим. В 2019 году всё решил гол Зе Луиша, а годом ранее на точный удар Сильвестра Игбуна ответили Фернандо, Квинси Промес и Луис Адриано.

Одна из главных интриг матча заключается в том, кто будет играть первым номером. При Тедеско «Спартак» всё больше превращается в контратакующую команду, а Евсеев прославился своим ярко выраженным оборонительным стилем. Это иллюстрирует и статистика: «Уфа» занимает второе место по пропущенным мячам (20, меньше только у «Зенита») и второе с конца по забитым (18, меньше только у «Рубина»). Тем не менее одному из оппонентов всё же придётся забрать контроль над мячом, и не исключено, что это сделают гости. Для них шестое место является единственным шансом попасть в еврокубки, в то время как «Спартак» может квалифицироваться в Лигу Европы и через Кубок России.

Смогут ли аутсайдеры отобрать очки у «Зенита» и «Локомотива»?

В минувшие выходные «Зенит» одолел одного из самых серьёзных соперников в заключительной части чемпионата на пути ко второму подряд титулу и практически уничтожил интригу турнира. Девятиочковое преимущество над ближайшим конкурентом будет крайне сложно отыграть за оставшееся время. Особенно если лидер не только пребывает в великолепной форме и обладает огромным запасом прочности, но и имеет не самый сложный календарь.

Очередной преградой на пути к досрочному чемпионству для петербуржцев станут противники из Самары. На данный момент «Крылья Советов» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, поэтому вряд ли будут испытывать проблемы с мотивацией. Подопечные Миодрага Божовича наверняка будут биться изо всех сил ради набора очков.

«Локомотив» же ждёт более серьёзное испытание в виде набирающего обороты «Рубина». Под руководством Леонида Слуцкого казанский коллектив заработал семь очков в четырёх матчах и поднялся на 11-е место в таблице. В минувшие выходные казанцы вырвали важнейшие три очки у «Урала», чем только укрепили уверенность в себе.

Безусловно, особенной эта встреча станет для Хвичи Кварацхелии, который во второй раз в сезоне выступит против своего бывшего клуба. В первом круге грузинский вундеркинд уже отличился голом и наверняка постарается сделать это снова. Благо сейчас он находится в отличной форме, что подтвердило противостояние с «Уралом». Хавбек поучаствовал в обоих голевых атаках, отметившись точным ударом через себя и результативной передачей.

«Локомотив» же не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Рифата Жемалетдинова, зато получит возможность немного абстрагироваться от ситуации с Юрием Сёминым. В гостях железнодорожников вряд ли ждут массовые протестные акции, что позволит сосредоточиться на футболе не только спортсменам, но и главному тренеру Марко Николичу. Серб с победы начал карьеру в РПЛ и имеет отличный шанс продлить успешную серию и продолжить завоёвывать доверие фанатов.