Прядкин: нарушений COVID-регламента было достаточно много

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал, как клубы чемпионата соблюдают правила медицинского протокола в условиях пандемии коронавируса.

«Мы внимательно разобрали все нарушения. Честно скажу, их было достаточно много. Понятно, что не все ещё разобрались с новыми правилами. Есть недочёты, которые вместе с клубами будем исправлять. Клубы РПЛ единогласно поддержали тот регламент, который был принят. Согласно ему они и должны были действовать. Мы уверены, что в ближайшее время придём к модели, при которой сумеем минимизировать недостатки. Никто не был застрахован от того, что эти недостатки не вылезут в том или ином матче», — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Также глава РПЛ добавил, что впредь лига будет жёстко наказывать клубы за нарушение медицинского протокола.

«Будем продолжать работу с клубами, пройдёмся по регламенту COVID-норм. Мы понимаем, что болельщики соскучились и эмоции захлёстывают, но за это будут жёстко наказываться клубы», — добавил Прядкин.

Ранее Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов».