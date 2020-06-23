Прядкин объяснил, почему РПЛ не перенесла матч «Сочи» — «Ростов»

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин объяснил, почему матч 23-го тура «Сочи» — «Ростов» (10:1) не был перенесён.

«У нас абсолютно новый регламент. Он отличается от того, что был раньше. Мы должны существовать в условиях пандемии. Клубы должны были провести разъяснительную работу с футболистами, объяснить, как им вести себя за пределами тренировочной базы. В новом календаре изначально не было предусмотрено резервной даты. Клубы знали об этом. Мы планировали календарь с учётом равных условий для всех клубов. В связи с этим мы даже не рассматривали поправки в регламент относительно переноса. Но не должно быть такого, чтобы взрослые футболисты играли против мальчишек. Я признаю, что, наверное, это несправедливо», — заявил Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Из-за вспышки коронавируса в «Ростове» на выездной матч с «Сочи» отправилась команда, составленная из игроков 2001—2004 годов рождения.

Ранее депутат заксобрания Ростовской области раскритиковал РПЛ за матч «Сочи» — «Ростов».