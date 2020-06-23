Депутат заксобрания Ростовской области раскритиковал РПЛ за матч «Сочи» — «Ростов»

Депутат заксобрания Ростовской области Евгений Федяев считает, что Российская премьер-лига (РПЛ) не перенесла матч «Сочи» — «Ростов» (10:1) из-за нежелания вступать в конфликт с владельцем команды хозяев Борисом Ротенбергом.

«Здесь даже не столько вопросы к руководству ФК «Сочи», которое не слышало про спортивный принцип и своим цинизмом поразило всю футбольную общественность, а к руководству РПЛ, которое побоялось спорить с владельцем ФК «Сочи» Ротенбергом, в очередной раз опозорив российский футбол на весь мир! И это всё на совести президента РПЛ Прядкина — он должен быть с позором отправлен в отставку, а матч — переигран основными составами!» — цитирует Федяева «Привет Ростов».

Из-за вспышки коронавируса в клубе основной состав «Ростова» был отправлен на двухнедельный карантин. «Сочи» отказался от переноса встречи, из-за чего гости приехали на игру командой 2001—2004 годов рождения.

Ранее футболист «Сочи» Никита Колдунов рассказал, чего желали ему агрессивные фанаты после матча с «Ростовом».