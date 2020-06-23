Футболист «Сочи» Колдунов рассказал, чего желали ему агрессивные фанаты после матча с «Ростовом»

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Полузащитник футбольного клуба «Сочи» Никита Колдунов ответил на вопрос, какие сообщения ему приходили от агрессивно настроенных болельщиков после матча с «Ростовом» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Футболист «Сочи» Колдунов рассказал, чего желали ему агрессивные фанаты после матча с «Ростовом»
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«Не могу понять, чем руководствуются люди, желающие мне побольше травм и того, чтобы гол в ворота «Ростова» стал последним в моей карьере. Не считаю, что заслужил высказывания а-ля «Гнилым футболистам не место в РПЛ!». Но особо «адекватные» умудряются писать гадкие вещи даже о моей семье. Судя по комментариям, мне нужно было выйти на замену, забить мяч в свои ворота и поставить крест на карьере. Вот тогда бы меня похвалили», — выразил мнение Колдунов в интервью RT.

Ранее он выразил несогласие с мнением, что «Сочи» стоило играть вполсилы с юниорами «Ростова».

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