Глава РПЛ: в нынешних условиях нам предстоит играть весь следующий сезон

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин считает, что отечественный чемпионат будет жить в условиях ограничений и в сезоне-2020/21.
Глава РПЛ: в нынешних условиях нам предстоит играть весь следующий сезон
  • РИА Новости

«Регламент будет дорабатываться, определённые коррективы мы туда внесём. Мы ведём консультации с Роспотребнадзором по тому, как можно определить контактную группу и выявить тех лиц, которые были бы изолированы, а остальные продолжали играть. Если Роспотребнадзор пойдёт нам навстречу, рассмотрит эту просьбу, то выдаст соответствующие рекомендации местным подразделениям. С большой уверенностью мы говорим о том, что в данных условиях нам предстоит играть весь следующий сезон», — заявил Прядкин в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В настоящее время на матчах РПЛ в связи с пандемией коронавируса действует особый медицинский протокол.

Ранее Прядкин заявил, что нарушений COVID-регламента было достаточно много.

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