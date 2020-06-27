Два гола Дзюбы с пенальти, три отменённых мяча и результативная серия Глушакова: чем запомнились пятничные матчи РПЛ

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 24-го тура РПЛ. Три очка петербуржцам принёс Артём Дзюба, реализовавший два пенальти за шесть минут. При этом судья Павел Кукуян отменил сразу несколько мячей по совету помощников на VAR. В другой встрече игрового дня «Ахмат» сыграл вничью с «Сочи», а Денис Глушаков отметился голом в третьем подряд поединке чемпионата России. Также в пятницу стало известно об отмене игры между «Оренбургом» и «Краснодаром» из-за вспышки коронавируса в стане аутсайдера.

Волевая победа «Зенита» и спорные решения судьи

В пятницу, 26 июня, лидирующий «Зенит» сделал очередной шаг к завоеванию второго подряд чемпионства. Подопечные Сергея Семака дома одержали волевую победу над замыкающими турнирную таблицу «Крыльями Советов» — 2:1.

Шансы аутсайдера на то, чтобы набрать очки в Санкт-Петербурге, изначально оценивались как крайне невысокие, но гости сумели уйти на перерыв, ведя в счёте.

Команда Миодрага Божовича ожидаемо отдала мяч сопернику и сделала ставки на контратаки. «Зениту» проходить насыщенную оборону было непросто. Не помогали и многочисленные навесы в штрафную самарцев, с которыми легко справлялись высокие защитники соперника. А в тех эпизодах, когда дело всё-таки доходило до ударов, уверенно действовал голкипер Евгений Фролов. Например, он парировал выстрел в ближнюю девятку из-за пределов штрафной в исполнении Малкома.

А в конце первого тайма «Крылья Советов» провели редкую контратаку и неожиданно забили. Гол создали два воспитанника «Чертанова». После отличного кросса Антона Зиньковского с левого фланга Максим Глушенков головой пробил в ближний угол. Взятый в аренду у «Спартака» полузащитник отличился во втором матче РПЛ подряд, хотя до того в Премьер-лиге не забивал.

После перерыва «Зенит» ожидаемо нарастил обороты и практически тут же сравнял счёт. Малком из правого угла штрафной по красивой траектории отправил мяч в дальний угол. Однако судья Павел Кукуян после просмотра VAR отменил гол из-за микроскопического офсайда у Артёма Дзюбы, который ранее в этом моменте сбрасывал мяч на Сердара Азмуна.

Но это не сказалось на действиях хозяев. Они продолжали атаковать, тогда как у оппонента закончились силы. И давление в конце концов принесло свои плоды. По истечении часа игры уставший Артём Тимофеев, пытаясь прервать передачу на Дзюбу, сыграл рукой. Судья уверенно указал на точку. Исполнять 11-метровый взялся сам Артём и переиграл Евгения Фролова.

А спустя всего шесть минут «Зенит» заработал ещё один пенальти. Вышедший на замену у «Крыльев» за минуту до того Сергей Терехов в штрафной придержал рукой Алексея Сутормина, и тот упал на газон. Рефери вновь без сомнений зафиксировал фол. Второй 11-метровый также реализовал Дзюба.

Теперь на счету Артёма 15 забитых мячей в текущем сезоне РПЛ. С этим результатом нападающий занимает первое место в гонке бомбардиров турнира с отрывом в четыре гола от ближайших преследователей — Эльдора Шомуродова и Александра Соболева.

Мало того, всего через несколько минут Дзюба сделал результативную скидку на Азмуна, но Кукуян вновь посчитал, что Артём попал в небольшой офсайд.

Казалось, отыграться «Крылья» уже не сумеют, однако за десять минут до финального свистка гостям удалось поразить чужие ворота. После заброса в штрафную «Зенита» с правого фланга Глушенков скинул мяч Деяну Радоньичу, а тот нанёс сильный и точный удар.

Однако Кукуян, посоветовавшись с помощниками, отменил и этот гол. Судья посчитал, что, помимо головы, мяч также попал Глушенкову в руку, хотя на повторах нарушение правил выглядело далеко не самым очевидным.

Тем не менее «Зенит» в седьмой раз подряд обыграл «Крылья Советов» и одержал третью победу кряду в РПЛ. Самарцы, напротив, продлили серию из поражений до трёх матчей.

Красивый гол Бурмистрова и сейвы Джанаева

Во втором матче игрового дня сошлись ещё две команды, сражающиеся за выживание, — «Ахмат» и «Сочи». Южане рассчитывали продлить победную серию в чемпионате страны до пяти встреч, а грозненцы намеревались увеличить отрыв от последнего места, которое команда покинула после победы в Самаре неделю назад.

В результате три очка не достались никому — 1:1. Соперники обменялись забитыми мячами в первом тайме. При этом подопечные Игоря Шалимова владели инициативой и нанесли 23 удара по воротам гостей против десяти у оппонента. Качественный матч провёл вратарь «Сочи» Сослан Джанаев, совершивший шесть сейвов.

Пробить его удалось лишь Денису Глушакову. На 33-й минуте опытный полузащитник открылся в чужой штрафной, получил передачу от партнёра, обыграл Ивана Новосельцева и нанёс точный удар под перекладину. Бывший капитан «Спартака» впервые в карьере отличился в трёх матчах РПЛ подряд. В прошлом туре он поразил ворота «Крыльев Советов», а в последнем до перерыва из-за эпидемии COVID-19 матче — «Динамо».

Гости отыгрались в добавленное арбитром время первого тайма. Никита Бурмистров неожиданно пробил из-за пределов штрафной, а Евгений Городов оказался к этому не готов и запоздал с прыжком. Вероятно, ему помешал закрывавший обзор Тимофей Маргасов.

Во втором тайме «Ахмат» делал всё, чтобы вырвать три очка, но удача была не на стороне грозненцев. К тому же несколько запоминающихся сейвов совершил Джанаев. По истечении часа игры хозяева даже претендовали на пенальти за игру рукой Александра Кокорина в собственной штрафной, но судья Сергей Карасёв не увидел в действиях форварда нарушения правил.

Техническое поражение «Оренбурга» и вопросы по «Динамо» и «Ростову»

Также в пятницу стало известно, что 27 июня не состоится матч между «Оренбургом» и «Краснодаром». Накануне в оренбургском клубе сообщили о сдаче положительных тестов на коронавирус шестью футболистами. Согласно регламенту, команда была вынуждена сесть на карантин.

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В этой связи было непонятно, состоится ли матч с «Краснодаром». Перенести игру возможности не было, так как южане на прошлой неделе согласились провести встречу с «Динамо» в единственную резервную дату — 19 июля. Выходом для «Оренбурга» стала бы игра молодёжным составом по примеру «Ростова».

Но в клубе решили не идти по этому пути и объявили об отмене матча с «Краснодаром». Таким образом, команда должна получить техническое поражение — 0:3.

«В связи с выявлением у игроков и сотрудников положительных тестов на COVID-19 ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения игры с «Краснодаром». Также принято решение не выставлять на матч молодёжный состав. Наша молодёжная команда не тренировалась и не сумеет оказать должного сопротивления гостям. Такой футбол будет неинтересен болельщикам и, по нашему мнению, нанесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу», — говорится в заявлении пресс-службы «Оренбурга».

Под вопросом остаётся проведение ещё двух матчей 24-го тура, поскольку «Динамо» и «Ростов» продолжают оставаться на карантине после сдачи положительных тестов на COVID-19 на прошлой неделе. Об отмене или переносе игр с их участием пока не сообщалось. По словам президента РПЛ Сергея Прядкина, «Ростов» готов сыграть с «Арсеналом» 27 июня.

«Все представители клуба неукоснительно соблюдали предписания, регулярно проводили тесты на коронавирус. С учётом вышесказанного мы надеемся, что местный Роспотребнадзор допустит всех игроков, которые сдали несколько отрицательных тестов в период изоляции, и клубы проведут матч боевыми составами», — приводит слова Прядкина пресс-служба Российской премьер-лиги.

Также функционер подчеркнул, что все футболисты «Динамо» сдали отрицательные тесты на коронавирус.