В «Оренбурге» пояснили, почему клуб не будет играть молодёжным составом с «Краснодаром»

Пресс-служба «Оренбурга» опубликовала официальное заявление о том, что 27 июня не сможет сыграть в матче 24-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром».

«В связи с выявлением у игроков и сотрудников положительных тестов на COVID-19 ФК «Оренбург» принял решение о невозможности проведения игры с «Краснодаром». Также принято решение не выставлять на матч молодёжный состав. Наша молодёжная команда не тренировалась и не сумеет оказать должного сопротивления гостям. Такой футбол будет неинтересен болельщикам и, по нашему мнению, нанесёт репутационный урон как нашему клубу, так и всему российскому футболу», — говорится в заявлении пресс-службы «Оренбурга».

Шестеро игроков и двое работников клуба сдали положительные тесты на коронавирус, вследствие чего команда ушла на карантин.

Ранее «Оренбург» уведомил «Краснодар» об отмене матча и попросил перенести встречу с «Уралом».