«Оренбург» уведомил «Краснодар» об отмене матча и попросил перенести встречу с «Уралом»

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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что матч 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» не состоится, а поединок следующего тура с «Уралом» может быть перенесён на более поздний срок.
«Оренбург» уведомил «Краснодар» об отмене матча и попросил перенести встречу с «Уралом»
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«Пример матча «Сочи» — «Ростов» не очень хорошо сказывается на репутации РПЛ. Это одна из причин, по которой мы решили не выставлять молодёжь. На протяжении дня шло обсуждение. «Краснодар» ещё не прилетел, они находились в самолёте, но мы созвонились с ними и уведомили, что матч не состоится. Что касается матча с «Уралом», то мы отправляем письма в клуб с просьбой о переносе», — заявил Андреев в эфире телеканала «Матч Премьер».

Шестеро игроков и двое работников «Оренбурга» получили положительные результаты тестов на коронавирус, после чего команда отправилась на карантин.

Ранее «Оренбург» уведомил РПЛ, что не может организовать матч с «Краснодаром».

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