Дубли Дзюбы и Миранчука, 100-й «сухой» матч Гилерме и восьмой гол Луценко головой: чем запомнился 24-й тур РПЛ

«Зенит» обыграл «Крылья Советов» благодаря двум голам Артёма Дзюбы с пенальти. «Спартак» и «Уфа» не смогли открыть счёт. Дубль Алексея Миранчука в Казани помог «Локомотиву» одержать четвёртую победу подряд. При этом вратарь железнодорожников Маринато Гилерме провёл сотый «сухой» матч в Премьер-лиге. А нападающий «Арсенала» Евгений Луценко восьмой раз в текущем сезоне забил головой и установил новое достижение первенства. Чем запомнился 24-й тур РПЛ — в материале RT.

Достижение Глушакова и первый гол Бурмистрова в Премьер-лиге за три года

24-й тур РПЛ открылся матчем двух команд с юга России — «Ахмата» и «Сочи». Подопечные Владимира Федотова заметно улучшили своё положение в турнирной таблице, одержав четыре победы подряд. Грозненцы же покинули последнюю строчку только благодаря успеху в матче с «Крыльями Советов» в Самаре после возобновления сезона — 4:2.

Подопечные Игоря Шалимова были близки к тому, чтобы набрать три очка и в отчётной встрече, но не сумели реализовать все свои моменты и довольствовались ничьей — 1:1.

В составе «Ахмата» вновь отличился Денис Глушаков. 33-летний полузащитник впервые в карьере забивает в трёх матчах чемпионата страны подряд. После игры он поблагодарил болельщиков за поздравления.

«Опять забил, но очень жаль, что не выиграли сегодня... Главное — работать, двигаться, получать удовольствие от игры, кайфовать и любить футбол!» — написал Глушаков в Instagram.

«Сочи» помог отыграться другой опытный футболист Никита Бурмистров. Ему удалось забить первый мяч в Премьер-лиге за три года.

Спорные решения судьи и два пенальти Дзюбы

«Зенит» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче, который ознаменовался несколькими спорными решениями судьи. Арбитр Павел Кукуян отменил два гола петербуржцев и один мяч самарцев, а также назначил два пенальти в ворота аутсайдера.

Оба реализовал Артём Дзюба. Это позволило нападающему не только укрепить лидерство в гонке бомбардиров РПЛ с 15 мячами, но и подняться на девятое место в списке лучших снайперов клуба за всю историю. В общей сложности в составе «Зенита» форвард забил 69 мячей.

Другой нападающий сине-бело-голубых Сердар Азмун отличился со знаком «минус». Перед игрой иранец встретился в Санкт-Петербурге с иракским полузащитником соперника Сафой Хади и выложил фото с совместной прогулки в интернет. В «Зените» пообещали применить к форварду «самые жёсткие дисциплинарные и финансовые санкции» за «легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора».

А вот главному тренеру волжан Миодрагу Божовичу поражение в Санкт-Петербурге стоило работы. В воскресенье черногорец был отправлен в отставку, а его место занял отечественный специалист Андрей Талалаев.

Недовольство Федуна и дебют двух футболистов 2001 года рождения

Судейство вышло на первый план и в матче «Спартак» — «Уфа». Красно-белые так и не сумели поразить ворота соперника и позволили сопернику подтвердить звание грозы фаворитов.

Однако в концовке встречи рефери Владислав Безбородов не засчитал сразу два гола хозяев. Сначала он после просмотра повтора отменил мяч Александра Соболева, а затем не стал прибегать к помощи VAR в спорном эпизоде, когда Александр Беленов накрыл снаряд на линии ворот.

После финального свистка владелец «Спартака» Леонид Федун раскритиковал работу судьи и отметил, что VAR «лишь усугубил проблемы».

«Хочет судья не засчитать мяч, он его не засчитывает. На наш взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Менее эмоционально высказался главный тренер красно-белых Доменико Тедеско. Немец на пресс-конференции на вопрос о спорных эпизодах по-русски ответил: «Не знаю. Принимаю это. Нет проблем».

Из позитивных моментов для болельщиков красно-белых стоит отметить наличие в составе команды большого количества молодых исполнителей, в том числе воспитанников клуба. Мало того, в концовке на замену вышли два игрока 2001 года рождения — Илья Голосов и Дмитрий Маркитесов. Они стали первыми футболистами, появившимися на свет в XXI веке, которые сыграли за «Спартак».

Вторая победа «Локомотива» с Николичем и возвращение Антона Миранчука

Другая московская команда «Локомотив» одержала вторую победу подряд под руководством нового главного тренера Марко Николича и четвёртую подряд в РПЛ. На этот раз железнодорожники в Казани обыграли «Рубин» — 2:0.

Главным героем поединка вновь стал Алексей Миранчук. В игре прошлого тура с «Оренбургом» он забил единственный мяч и заработал пенальти, а на этот раз оформил дебютный в карьере дубль.

Сначала полузащитник отметился точным ударом в ближний угол с линии штрафной, а затем реализовал одиннадцатиметровый. Два гола помогли футболисту догнать Александра Самедова в списке лучших бомбардиров в истории клуба. С 37 точными ударами они делят девятое место в данном рейтинге.

Занести матч себе в актив может и 21-летний полузащитник Дмитрий Рыбчинский. Воспитанник «Локомотива» впервые в карьере попал в стартовый состав на игру РПЛ и отметился результативной передачей и заработанным пенальти.

В свою очередь, вратарь железнодорожников Маринато Гилерме провёл сотый матч без пропущенных мячей в чемпионатах России. Наконец, ещё одним радостным событием для поклонников красно-зелёных стало возвращение на поле после травмы Антона Миранчука.

Возвращение Гончаренко и удаление Бийола после выхода на замену

Также в субботу в Москве состоялось столичное дерби между «Динамо» и ЦСКА. О том, что бело-голубые, пропустившие предыдущий тур из-за вспышки коронавируса в команде, сыграют основным составом, стало известно лишь утром в день матча. Армейцев же в роли главного тренера вывел на поле Сергей Овчинников. При этом Виктор Гончаренко наблюдал за игрой с трибун.

В результате забитых мячей белорусский специалист так и не дождался. Причём соперники практически не создавали моментов: Антон Шунин совершил всего три сейва, а Игорь Акинфеев — один.

Овчинников остался доволен действиями ЦСКА в обороне, а также подчеркнул, что подготовка к игре велась без консультаций с Гончаренко. Единственной ложкой дёгтя для красно-синих стало удаление вышедшего на замену Яки Бийола в добавленное арбитром время.

А уже на следующий день клуб объявил о возвращении Гончаренко к работе. Заявление на официальном сайте армейцев гласит, что специалист не готовил команду к матчу с «Динамо» в связи с плохим самочувствием. Однако в преддверии дерби со «Спартаком», которое состоится 30 июня, тренировочный процесс будет протекать под его руководством.

Второй гол Мамаева и рекорд Луценко

«Ростов», также переживший вспышку коронавируса, одержал домашнюю победу над «Арсеналом» — 2:1. Подопечные Валерия Карпина открыли счёт уже на первой минуте. Павел Мамаев отметился забитым мячом во втором матче подряд. Следом поразить чужие ворота удалось Алексею Ионову. Полузащитник замкнул навес Эльдора Шомуродова с правого фланга.

В начале второго тайма «Арсенал» сократил отставание до минимума. Опытный Евгений Луценко побил собственный рекорд результативности в Премьер-лиге и забил 11-й мяч, благодаря чему догнал в гонке бомбардиров турнира Шомуродова с Соболевым. Выше располагается только Дзюба с 15 голами.

Попутно Луценко стал рекордсменом РПЛ по количеству мячей, забитых головой за один сезон. В текущем розыгрыше чемпионата страны в активе нападающего их уже восемь.

В концовке туляки были близки к тому, чтобы сравнять счёт, но не сумели второй раз пробить Сергея Песьякова. «Ростов» же в добавленное время остался в меньшинстве после того, как 20-летний нападающий Данила Прошляков получил вторую жёлтую карточку.

Дубль и удаление Бикфалви

Наконец, в последнем матче тура «Урал» дома оказался сильнее «Тамбова» (2:1) благодаря дублю Эрика Бикфалви. В середине первого тайма полузащитник реализовал пенальти, а за 20 минут до конца основного времени нанёс красивый и точный удар слёту. Всего в текущем сезоне РПЛ на счету румына уже семь голов. Однако впечатление от своей игры Бикфалви испортил необязательным удалением незадолго до финального свистка. Эрик умудрился получить две жёлтые карточки за минуту и покинул поле.

В составе «Тамбова» отличился Михаил Костюков. Форвард отметился голом во втором туре РПЛ подряд. Нападающий сравнял счёт эффектным ударом головой в падении. Однако это не помогло «Тамбову» набрать очки.