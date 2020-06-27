Федун: VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ
- Reuters
«К сожалению, VAR не убрала человеческий фактор. Изначально казалось, что VAR решит проблемы судейства. А она их, наоборот, усугубила. Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На мой взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию, вот и всё», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».
Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Ранее Ещенко заявил, что лучше бы VAR не было.