Федун: VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0).

«К сожалению, VAR не убрала человеческий фактор. Изначально казалось, что VAR решит проблемы судейства. А она их, наоборот, усугубила. Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На мой взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию, вот и всё», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ещенко заявил, что лучше бы VAR не было.