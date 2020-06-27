Федун: VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал судейство в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Уфой» (0:0).
Федун: VAR усугубила проблемы судейства в РПЛ
  • Reuters

«К сожалению, VAR не убрала человеческий фактор. Изначально казалось, что VAR решит проблемы судейства. А она их, наоборот, усугубила. Хочет судья не засчитать гол — он его не засчитывает. На мой взгляд, и первый гол был забит чисто. А во втором случае мяч полностью пересёк линию, вот и всё», — цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Московский «Спартак» набрал 32 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Ещенко заявил, что лучше бы VAR не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить