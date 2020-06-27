«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»

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Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» применит дисциплинарные и финансовые санкции к нападающему команды Сердару Азмуну.
«Зенит» оштрафует Азмуна за фото с игроком «Крыльев Советов»
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По словам представителя пресс-службы клуба, которые передаёт РИА Новости, клуб оштрафует Азмуна за совместную фотографию с хавбеком самарских «Крыльев Советов» Сафаа Хади.

«Наш игрок нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии COVID-19, а также показал своё легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только своё здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнёров по команде», — заявили в «Зените».

Отмечается, что Азмун уже сдал новый тест на коронавирус, результат которого станет известен в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что Азмун был оштрафован КДК РФС за нарушение мер безопасности.

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