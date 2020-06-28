«Крылья Советов» объявили об отставке Божовича с поста главного тренера

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Черногорский специалист покинул должность главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
«Крылья Советов» объявили об отставке Божовича с поста главного тренера
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Как сообщает пресс-служба клуба, такое решение было принято по обоюдному согласию сторон.

Отмечается, что вместе с черногорским специалистом команду покинут его помощники Войо Чалов, Саша Петрович и Милорад Байович. 

Божович возглавлял «Крылья Советов» с 2018 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне заняла 13-е место, но сохранила прописку в РПЛ благодаря победе в стыковых матчах. В нынешнем сезоне по итогам 24 туров самарская команда занимает последнее, 16-е место.

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