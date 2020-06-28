Обязательное ношение масок с перчатками и измерение температуры: как болельщики «Спартака» вернулись на «Открытие Арену»

Московский «Спартак» провёл первый домашний матч после возобновления сезона РПЛ. На стадионе «Открытие Арена» подопечные Доменико Тедеско сыграли вничью с соперниками из «Уфы». Согласно действующим ограничениям, стадион можно было заполнить лишь на 10% от общей вместимости, поэтому игру посетили около 4 тыс. человек. При этом каждый должен был иметь с собой маску и перчатки. Также всем любителям футбола в обязательном порядке измеряли температуру. О том, как болельщики десятикратного чемпиона России вернулись на трибуны, — в материале RT.

Запрет на спиртовой антисептик и маски за 300 рублей

Болельщики «Спартака» нетерпением ждали матча с «Уфой», ведь в субботу они впервые за три с половиной месяца получили возможность посетить «Открытие Арену». Тем не менее далеко не всем желающим повезло воочию увидеть выступление футболистов. Согласно регламенту, заполнить домашний стадион можно было лишь на 10% от его вместимости. В итоге, на стадионе собрались 4179 зрителей, что даже меньше допустимой квоты.

Как и на других российских стадионах, на домашней арене «Спартака» действовали строгие защитные меры. Каждый желающий попасть на территорию спортивного объекта был обязан иметь с собой средства индивидуальной защиты. Маски были практически у каждого, а вот перчатки брали с собой далеко не все. Однако в камере хранения стадиона их можно было получить абсолютно бесплатно.

В «Спартаке» позаботились и о любителях атрибутики клуба и изготовили для них стильные чёрные маски с надписью FCSM, которые любой желающий мог приобрести на стадионе за 300 рублей.

На этом меры противодействия распространению коронавируса не закончились. При входе на стадион у болельщиков измеряли температуру и изымали запрещённые к проносу предметы. Среди них оказались напитки в открытой таре и любая еда. Людям оставалось довольствоваться обычной минеральной водой в бутылках. Помимо прочего, у одного из зрителей забрали спиртовой антисептик.

Организаторы предусмотрели наличие на арене дезинфицирующих средств. По периметру расставили стойки с антисептиком, которым можно было обработать руки. А чтобы фанаты не забывали о мерах безопасности, стюарды в громкоговорители напоминали о необходимости их соблюдения. Впрочем, на 30-градусной жаре многие всё же решили снять с рук перчатки, а маски стягивали с носа.

Не всегда работало и требование соблюдать социальное дистанцирование, особенно на фанатской трибуне. Стюарды пытались рассадить активных поклонников, но получалось это далеко не всегда. Однако большая часть присутствующих располагалась через кресло друг от друга.

⏱⏸️ Уходим на перерыв! #СпартакУфа – 0:0 pic.twitter.com/iQ6xwf6Bl6 — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) June 27, 2020

«Нужно жить дальше и играть в футбол. Что же теперь, сидеть дома?»

При этом многие поклонники «Спартака» остались недовольны тем, что на стадион попало лишь чуть более четырёх тысяч человек. По их мнению, разрешить проход на арену стоило всем обладателям абонементов, однако их число заметно превышало допустимые нормы. В итоге, клубу пришлось проводить специальную жеребьёвку, чтобы определить владельцев сезонных пропусков, которые смогут посетить встречу с «Уфой».

«Абонементов 16 тысяч, а домашних матчей осталось всего четыре. То есть на каждую игру попадёт по четыре тысячи человек. Но кто-то сходит на «Уфу», а кто-то — на «Локомотив». С момента открытия стадиона мы не пропустили ни одной встречи и регулярно приобретали абонементы. Следовало пустить на арену всех владельцев сезонных билетов. Но в первую очередь, на мой взгляд, нужно пускать людей с ограниченными возможностями», — рассказал болельщик «Спартака» Александр.

Виктор и Максим прибыли на матч из города Нелидово в Тверской области. Узнав о том, что им повезёт увидеть встречу 24-го тура, фанаты решили перестраховаться и приехать в столицу за день до обозначенной даты.

«Мы не пропустили ни одного матча на «Открытие Арене». Конечно, жаль, что пускают всего 10% от вместимости стадиона. Хотелось бы больше. А так, непривычно», — отметили фанаты.

«Когда вышли из электрички, подумали, что на игру приехали мы одни, настолько было немноголюдно. Моё мнение: нужно пускать на арену всех владельцев абонементов. Люди платят деньги и нужно искать возможность сделать это. 16 тысяч вполне можно было пустить», — добавили мужчины.

Немало оказалось на стадионе и зрителей с детьми. Некоторые посетили матч с «Уфой» всей семьёй.

«У нас три семейных абонемента. Мы подали три заявки и в результате получили возможность прийти на игру. И таких, как мы, здесь немало», — рассказала семейная пара с пятилетним сыном.

Разную реакцию вызвало и требование к обязательному ношению масок и перчаток. Часть болельщиков сочла эту меру необходимой, другие усомнились в её необходимости.

«Всё это ерунда! В метро все сидят без масок, заведения и магазины открыты. А тут заставляют надевать. Но тогда по приходу домой нужно проводить полную дезинфекцию, чтобы не заразиться. В противном случае данные меры не имеют никакого смысла. Я зашёл сюда с маленьким пузырьком антисептика. Его заставили выбросить, поскольку он на спирту. Зато пришлось покупать маску — клочок ткани за 300 рублей», — негодовал один из поклонников красно-белых.

При этом другой фанат десятикратного чемпиона России признал, что хоть использование средств индивидуальной защиты в жаркую погоду и доставляет дискомфорт, но является необходимостью.

«Тут ничего не поделать. Нас сразу предупредили обо всех противовирусных мерах», — пояснил болельщик.

Согласились с ним и большинство других поклонников коллектива Доменико Тедеско. По их словам, ради выступления любимой команды можно немного потерпеть.

«Нужно жить дальше и играть в футбол. Что же теперь, сидеть дома? С другой стороны, вполне можно было увеличить посещаемость до 30—40 % от вместимости стадиона. Это было бы оптимально. Но хорошо, что вообще разрешили играть со зрителями. В Европе ведь до сих пор матчи проходят при пустых трибунах», — отметил Максим из Балашихи.

Тренеры без масок и необычная пресс-конференция

Атмосфера на стадионе с первой минуты помогает понять, что гораздо лучше играть даже при небольшом количестве болельщиков, чем при полном их отсутствии. Фанаты «Спартака» со стартовым свистком обеспечивали команде отличную шумовую поддержку, которая, складывалось ощущение, не сильно уступала обычной. Да и простые любители футбола с центральных секторов присоединялись к скандированию.

Стадион по-настоящему жил игрой. Каждую атаку «Спартака» встречали восторженным рёвом, а соперника удостаивали свистом. Сильнее всего досталось главному судье Владиславу Безбородову, не засчитавшему два мяча красно-белых в концовке матча. В его адрес с трибун неслась и нецензурная брань.

Очень активно вели себя и тренеры. Доменико Тедеско и Вадим Евсеев на протяжении всех 90 минут без устали перемещались по технической зоне. Интересно, что оба решили не надевать маски, хотя не стали пренебрегать перчатками.

После финального свистка оба специалиста отправились на пресс-конференцию, которая сильно отличалась от обычной. Согласно правилам, в прежнем формате проводить её сейчас нельзя. Однако в «Спартаке» нашли выход — видеосвязь. Главные тренеры команд расположились в зале для пресс-конференций, а журналисты — в пресс-центре через стену.

При этом стороны видели друг друга на телеэкранах, размещённых в обоих помещениях. Каждый желающий задать вопрос журналист подходил к микрофону и оказывался в прицеле видеокамеры. Тедеско продемонстрировал собравшимся заметный прогресс в изучении русского языка. На вопрос о двух отменённых мячах своей команды он по-русски ответил: «Не знаю. Принимаю это. Нет проблем».

Аналогичным образом функционировала и микст-зона для общения с футболистами. Защитник «Спартака» Андрей Ещенко побеседовал с представителями СМИ сразу после тренеров. При этом ограниченным оказалось не только число болельщиков, присутствующих на стадионе, но и число журналистов. Аккредитации получили всего 25 человек.