Обидчики грандов: Смолов и ещё семь российских футболистов, которые забивали «Реалу» и «Барселоне»

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов стал восьмым российским футболистом, которому удалось отличиться в матчах и с «Реалом», и с «Барселоной». На протяжении 22 лет последним из отечественных игроков, поражавшим ворота обоих грандов, оставался Александр Мостовой. А впервые эта планка покорилась бывшему хавбеку «Эспаньола» Игорю Корнееву. О том, кто ещё из россиян забивал самым титулованным командам Испании, — в материале RT.

Игорь Корнеев (два гола «Барселоне», один гол «Реалу»)

Игорь Корнеев стал первым российским футболистом, который забивал и «Реалу», и «Барселоне». Возможность регулярно встречаться на поле с испанскими грандами он получил после перехода в «Эспаньол» в 1991 году. В свой первый же сезон в Примере 24-летний полузащитник смог отличиться в каталонском дерби. В январе 1992 года он оформил дубль на «Камп Ноу», но этого не хватило его команде, чтобы избежать поражения со счётом 3:4.

В будущем Корнеев перебрался в «Барсу», но принять участие в эль-класико он так и не смог. Зато он успел забить «Реалу». Произошло это в 10-м туре розыгрыша чемпионата Испании сезона-1992/93. Хавбек реализовал пенальти в ворота Педро Хары, который заменял травмированного Франсиско Буйо. Но и в этом случае ему не удалось принести три очка своему коллективу — матч закончился в пользу мадридцев — 3:1.

Дмитрий Радченко (четыре гола «Барселоне», четыре гола «Реалу»)

Дмитрий Радченко суммарно отыграл в испанских клубах десять лет, но свои первые голы «Реалу» он оформил ещё до переезда на Пиренейский полуостров. В 1991 году он только-только перешёл в «Спартак», и дебют в новой команде пришёлся на противостояние с мадридцами в четвертьфинале Кубка европейских чемпионов. Именно Радченко стал героем ответного матча на «Сантьяго Бернабеу» после нулевой ничьей в Москве. 20-летний нападающий оформил дубль и вывел красно-белых в полуфинал.

В 1993-м Радченко перешёл в «Расинг» и в 6-м туре чемпионата Испании вновь встретился с «Реалом», который к тому времени пребывал в настоящем кризисе — команда набрала всего четыре очка в пяти матчах. Радченко открыл счёт под конец первого тайма, но мадридцы сумели добыть победу и прервали неудачную серию.

В конце того же сезона от Радченко пострадала и «Барселона». Он открыл счёт уже на четвёртой минуте, и каталонцы, забившие перед этим матчем 25 голов в шести играх чемпионата Испании, ответили лишь одним точным ударом. В дальнейшем российский нападающий ещё несколько раз огорчал оба суперклуба, а особенно памятной в его карьере стала домашняя встреча с «блауграной» в сезоне-1994/95. Тогда «Расинг» одержал домашнюю победу со счётом 5:0, а россиянин стал автором двух последних голов, добивших подопечных Йохана Кройффа.

Дмитрий Попов (один гол «Барселоне», два гола «Реалу»)

Вместе с Радченко в то время в «Расинге» играл Дмитрий Попов, и он тоже сумел отличиться в противостояниях с «Реалом» и «Барселоной». Все свои голы он оформил в сезоне-1994/95. Уже во втором туре команда российского нападающего играла на «Камп Ноу», и именно Попов открыл счёт на шестой минуте. Правда, сразу после этого «Барселона» сравняла счёт, а затем и добыла победу.

Не прошло и месяца, как «Расинг» оказался на «Сантьяго Бернабеу», и Попов снова отличился, красиво реализовав контратаку. Правда, и этот его гол не принёс команде необходимого результата. Российский форвард лишь сократил отставание, а «Реал» в итоге победил со счётом 3:1.

Зато встреча с «королевским клубом» во втором круге прошла по совсем другому сценарию. К 25-му туру «Реал» буквально мчался к победе в чемпионате Испании и не проигрывал на протяжении 15 матчей подряд, пропустив за это время всего лишь восемь мячей. Но у себя дома российские футболисты «Расинга» устроили ему холодный приём. После гола Ивана Саморано Радченко сравнял счёт, потом Попов отдал голевую передачу Эстебану Торресу, а напоследок отличился сам после паса соотечественника. Заработанные три очка тогда очень помогли клубу из Сантандера сохранить прописку в Примере.

Олег Саленко (два гола «Барселоне», два гола «Реалу»)

Свой первый мяч «Барселоне» Олег Саленко забил ещё во времена СССР. В марте 1991 года он отличился в составе киевского «Динамо» в четвертьфинале Кубка обладателей кубков. Впоследствии нападающий ещё трижды встречался с каталонцами, будучи игроком украинского клуба, но новых голов он на свой счёт не записал.

Возможность отличиться на «Камп Ноу» для Саленко представилась в сезоне-1993/94, когда он защищал цвета «Логроньеса». 24-летнему форварду потребовалась всего минута, чтобы ответить на гол Ромарио и помочь своему коллективу отобрать очки у гранда.

После того сезона и легендарного матча с Камеруном на чемпионате мира Саленко пошёл на повышение в «Валенсию». Его главным достижением с новой командой стал выход в финал Кубка Испании, на пути к которому нападающий чуть ли не в одиночку расправился с «Реалом». В первом матче 1/8 финала в Мадриде Олег оформил дубль, добыв для своей команды волевую победу, после чего лидировавшие в Примере «сливочные» вновь потерпели поражение.

Валерий Карпин (четыре гола «Барселоне», два гола «Реалу»)

Валерию Карпину довелось забить «Барселоне» в составе трёх разных коллективов. Первым был «Спартак», с которым он отличился в двух матчах группового этапа Лиги чемпионов в 1994 году — кроме него и Сергея Родионова каталонцы больше ни от кого не пропустили на той стадии.

Затем Карпин на долгие годы перебрался в Испанию и организовал ещё два гола в ворота сине-гранатовых. Первый был оформлен на «Камп Ноу», куда российский игрок приехал вместе с «Валенсией». Второй — уже на закате карьеры, когда Карпин был игроком «Реала Сосьедад». Его точный удар мог принести баскам победу, но в итоге им пришлось довольствоваться результативной ничьей (3:3).

«Реалу» Карпин забивал дважды, в составе тех же самых испанских команд. В ноябре 1996-го он открыл счёт на «Сантьяго Бернабеу», но хет-трик Давора Шукера и гол Рауля свели на нет старания нападающего «Валенсии». Зато спустя семь лет Карпин стал автором победного и единственного мяча в матче первого круга в составе «Реала Сосьедад».

Дмитрий Черышев (один гол «Барселоне», два гола «Реалу»)

Дмитрию Черышеву удалось забить свой первый мяч «Реалу» при довольно необычных обстоятельствах — когда мадридцы выступали в Кубке УЕФА. В сезоне-1994/95 нападающий едва не принёс победу московскому «Динамо» в первом матче второго раунда, но «сливочные» всё-таки сумели добыть ничью, а у себя дома разгромили бело-голубых со счётом 4:0.

В следующий раз Черышев отличился уже в составе хихонского «Спортинга», но и тогда, в сезоне-1996/97, «Реал» не смутился после его гола в чемпионате Испании, в итоге победив — 3:1.

Через год Черышев смог отличиться на «Камп Ноу». Его гол «Барселоне» получился на редкость красивым — нападающий пробежал полполя и смог сравнять счёт, однако дубль Ривалдо не позволил Дмитрию стать героем того матча.

В 2015-м «Барселоне» на её стадионе смог забить сын Черышева Денис. Но в матчах с «Реалом», воспитанником которого он является, полузащитник сборной России пока не отличался.

Александр Мостовой (пять голов «Барселоне», четыре гола «Реалу»)

Лучшим российским бомбардиром в матчах с «Барселоной» и «Реалом» является Александр Мостовой. В сумме он забивал испанским грандам девять раз, а ещё восемь голов были оформлены после его точных передач. «Царь» отличался только в составе «Сельты», но был грозой для мадридцев и каталонцев в самых разных турнирах.

«Барселоне» Мостовой забивал и в чемпионате Испании, и в Кубке страны, и даже в Кубке УЕФА. В каждом матче, в котором российский нападающий отличался, «Сельта» в итоге побеждала или играла вничью.

То же самое происходило и во встречах с «Реалом». Лучшей из них стоит признать игру в сезоне-1997/98, когда дубль Мостового позволил набрать важные три очка и закончить сезон в зоне еврокубков, а мадридцы в итоге откатились на итоговое четвёртое место. Спустя год нападающий принял участие в разгроме «королевского клуба» со счётом 5:1.