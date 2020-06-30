Источник: решение вернуть Гончаренко вызвало негодование у ряда руководителей ЦСКА

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Инициатором возвращения главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в команду стал новый глава совета директоров армейцев Максим Орешкин.
Источник: решение вернуть Гончаренко вызвало негодование у ряда руководителей ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, решение уговорить тренера вернуться в ЦСКА принадлежит Орешкину, однако в руководстве клуба многие негативно отнеслись к такому решению.

Гончаренко написал заявление об увольнении после поражения в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом»(0:4).

Ранее стало известно, кто прокомментирует центральный матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».

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