Источник: решение вернуть Гончаренко вызвало негодование у ряда руководителей ЦСКА
- РИА Новости
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Об этом сообщает Metaratings.ru. По информации источника, решение уговорить тренера вернуться в ЦСКА принадлежит Орешкину, однако в руководстве клуба многие негативно отнеслись к такому решению.
Гончаренко написал заявление об увольнении после поражения в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом»(0:4).
Ранее стало известно, кто прокомментирует центральный матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак».