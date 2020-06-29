Стало известно, кто прокомментирует центральный матч 25-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак»
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба телеканала, московское дерби, которое пройдёт на «ВЭБ Арене» 30 июня, прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Начало матча запланировано на 20:30 мск.
По итогам 24 туров ЦСКА с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 32 очками — пятый.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед 25-м туром РПЛ.