«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора перед 25-м туром РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) выступила с заявлением относительно ситуации вокруг матчей 25-го тура с участием «Оренбурга» и московского «Динамо».

В заявлении лиги говорится, что оба клуба ожидают новых предписаний от Роспотребнадзора в связи с выявлением случаев заболевания коронавирусом в командах.

В рамках 25-го тура РПЛ «Оренбург», в котором выявлено шесть случаев заболевания коронавирусом среди игроков, на своём поле должен принять екатеринбургский «Урал». У московского «Динамо», где заболели трое футболистов, запланирована выездная игра с «Сочи». Обе встречи должны пройти 1 июля.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» не выявлено заболевших коронавирусом перед матчем с «Локомотивом».