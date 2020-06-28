РПЛ объяснила допуск перенёсшего коронавирус Байрамяна к матчу 24-го тура РПЛ

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Российская премьер-лига (РПЛ) объяснила включение Хорена Байрамяна в заявку «Ростова» на матч 24-го тура Российской премьер-лиги с «Арсеналом».
РПЛ объяснила допуск перенёсшего коронавирус Байрамяна к матчу 24-го тура РПЛ
  • © ФК «Ростов»

Ранее спортсмен сдал положительный тест на коронавирус и находился на карантине. Как следует из заявления РПЛ, за ним было организовано динамическое наблюдение.

«Всё это время состояние футболиста оценивалось медиками как удовлетворительное. В течение следующих десяти дней со дня обнаружения коронавирусной инфекции он сдал несколько отрицательных тестов, последний из которых — за сутки до игры с «Арсеналом». Строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора после 14-дневного карантина игрок возобновил тренировки и был включён в заявку на матч с «Арсеналом», — сообщает РПЛ.

Байрамян появился на поле на 67-й минуте, заменив Александра Саплинова.

Ранее наставник «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его футболистам надо поставить памятник.

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